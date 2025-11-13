„Este inadmisibil ca ministrul să culpabilizeze profesorii” – Sindicatul SIPA Muntenia reacționează dur la declarația lui Daniel David

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia reacționează dur la afirmațiile ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, potrivit cărora lipsa de pregătire a profesorilor este principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor. Într-un comunicat de presă transmis marți, 12 noiembrie 2025, organizația sindicală califică drept „calomnioase, injuste și ofensatoare” declarațiile ministrului și solicită public retragerea acestora, precum și scuze adresate profesorilor din România, potrivit site-ului specializat de știri din educație Edupedu.ro.

Reacția vine după ce ministrul Daniel David a afirmat, într-un podcast realizat de Salvați Copiii România, că: „Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte (n.red. din analfabetismul funcțional este cauzată de lipsa de pregătire a cadrelor didactice). (…) N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice.”

Ministrul a susținut că elevii vin la școală cu „un nivel de inteligență și creativitate normal”, iar dacă, după patru ani de gimnaziu, un copil ajunge să fie încadrat ca analfabet funcțional la testele PISA sau TIMSS, „cine este de vină, dacă nu profesorii?”

În replică, Biroul Operativ al SIPA Muntenia scrie în comunicat că „O asemenea afirmație este nefondată, injustă și profund ofensatoare la adresa sutelor de mii de profesori care, în ciuda unui sistem subfinanțat cronic de peste 35 de ani, continuă să își desfășoare activitatea cu profesionalism, devotament și sacrificii personale.”

Potrivit sindicatului, adevăratele cauze ale analfabetismului funcțional sunt:

lipsa unei politici coerente de educație,

subfinanțarea cronică a sistemului,

manualele depășite și curriculumul supraîncărcat,

numărul mare de elevi în clase,

absența sprijinului psihopedagogic real,

instabilitatea legislativă generată de succesiunea miniștrilor care impun „reforme” fără continuitate.

SIPA Muntenia subliniază că România nu a respectat niciodată angajamentul legal de a aloca minimum 6% din PIB pentru educație, iar formarea continuă a profesorilor este, în multe cazuri, „formală, insuficient finanțată și lipsită de coerență”.

