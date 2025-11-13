G4Media.ro
„Este inadmisibil ca ministrul să culpabilizeze profesorii” – Sindicatul SIPA Muntenia reacționează…

Foto: SIPA Muntenia Argeș

„Este inadmisibil ca ministrul să culpabilizeze profesorii” – Sindicatul SIPA Muntenia reacționează dur la declarația lui Daniel David

Articole13 Noi

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean (SIPA) Muntenia reacționează dur la afirmațiile ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, potrivit cărora lipsa de pregătire a profesorilor este principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor. Într-un comunicat de presă transmis marți, 12 noiembrie 2025, organizația sindicală califică drept „calomnioase, injuste și ofensatoare” declarațiile ministrului și solicită public retragerea acestora, precum și scuze adresate profesorilor din România, potrivit site-ului specializat de știri din educație Edupedu.ro.

Reacția vine după ce ministrul Daniel David a afirmat, într-un podcast realizat de Salvați Copiii România, că: „Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte (n.red. din analfabetismul funcțional este cauzată de lipsa de pregătire a cadrelor didactice). (…) N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice.”

Ministrul a susținut că elevii vin la școală cu „un nivel de inteligență și creativitate normal”, iar dacă, după patru ani de gimnaziu, un copil ajunge să fie încadrat ca analfabet funcțional la testele PISA sau TIMSS, „cine este de vină, dacă nu profesorii?”

În replică, Biroul Operativ al SIPA Muntenia scrie în comunicat că „O asemenea afirmație este nefondată, injustă și profund ofensatoare la adresa sutelor de mii de profesori care, în ciuda unui sistem subfinanțat cronic de peste 35 de ani, continuă să își desfășoare activitatea cu profesionalism, devotament și sacrificii personale.”

Potrivit sindicatului, adevăratele cauze ale analfabetismului funcțional sunt:

  • lipsa unei politici coerente de educație,
  • subfinanțarea cronică a sistemului,
  • manualele depășite și curriculumul supraîncărcat,
  • numărul mare de elevi în clase,
  • absența sprijinului psihopedagogic real,
  • instabilitatea legislativă generată de succesiunea miniștrilor care impun „reforme” fără continuitate.

SIPA Muntenia subliniază că România nu a respectat niciodată angajamentul legal de a aloca minimum 6% din PIB pentru educație, iar formarea continuă a profesorilor este, în multe cazuri, „formală, insuficient finanțată și lipsită de coerență”.

Citește articolul integral pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

3 comentarii

  1. decât ca are dreptate!

    • Problemele principale ale învățământului românesc sunt subfinanțarea și excesiva politizare.

      Veniturile mici – deși cândva se stabilise să fie asemenea celor din Sănătate – NU atrag persoane extrem de competente, așa cum ar vrea ministrul.

      Abramburel ar face foarte bine să demisioneze.

  2. ministrul are perfecta dreptate!!! atata timp cat la facultati se trec inca examenele cu euro, carti ale profesorilor ce e obligatoriu cumparate de studenti sau cu burduful de branza nu vad de ce se ambaleaza cei din sindicate cand stiu clar ca si ei fac parte din aceeasi troaca!!! sindicatele sunt zero barat atata timp cat pe timpul actiunilor nu sunt capabili sa plateasca ei grevistii!!!!
    insa ministrul sa nu uite totusi ca invatamantul preuniversitar e subfinantat astfel ca nu atrage pe mai nimeni in sistem…..

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.