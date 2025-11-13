Angajați cu diplome false în saloanele de înfrumusețare din Republica Moldova / Procurorii investighează o rețea de corupție în domeniul chirurgiei estetice

Șefa unui centru multifunctional din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP) este cercetată pentru trafic de influență într-un dosar penal pornit în luna mai.

Funcționara este bănuită că ar fi pretins și primit 15.000 de euro mită de la administratorii mai multor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din Republica Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective.

Șefa centrului multifuncțional al ASP a fost reținută pentru 72 de ore, fiind examinate mai multe denunțuri, relatează publicația Jurnal.md, citată de Rador Radio România.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, persoana vizată ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie din domeniul educației și sănătății din Republica Moldova, promițând că poate facilita recunoașterea și echivalarea diplomelor din străinătate.

Astfel, deținătorii diplomelor false, fără pregătire profesională reală, ar fi putut obține dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloanele din R. Moldova.

Cazul este documentat de CNA mai bine de 6 luni și evidențiază un fenomen alarmant pentru siguranța publică – corupția și falsificarea calificărilor profesionale în domeniul medicinei estetice.

CNA și Procuratura îndeamnă cetățenii și administratorii de saloane să denunțe orice caz de corupție sau activitate ilegală, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și a integrității profesionale.

