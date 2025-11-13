„Soția spune că nu mai sunt sociabil” – Transformarea lui Adrian Newey la Aston Martin

Adrian Newey, considerat cel mai de succes inginer din Formula 1, a vorbit cu subiect și predicat despre munca pe care a depus-o până acum la Aston Martin. Britanicul în vârstă de 66 de ani a mărturisit că „teama de eșec” face parte din motivația sa de a transforma echipa de la Silverstone într-una câștigătoare. În plus, soția sa se plânge că nu mai este la fel de sociabil de când a intrat într-o „transă creatoare.”

Întrebat cum decurge munca de la Aston Martin, Newey recunoaște că de câteva luni este într-o adevărată „transă de proiectare.”

Concret, soția lui Adrian se plânge de faptul că inginerul nu este foarte sociabil și că nu prea mai vede ce se întâmplă în jurul său.

„Soția mea, în ultimele trei, patru luni, de când m-am alăturat echipei (n.r. Aston Martin), se plânge că sunt într-o stare de transă creativă și înțeleg ce vrea să spună, că nu văd ce se întâmplă în jur și că probabil nu sunt foarte sociabil.

Puterea mea de procesare limitată este concentrată în totalitate asupra sarcinii pe care o am de îndeplinit, având în vedere termenele limită presante. Dar nu este o stare în care să rămân prea mult timp, și totul sună destul de egoist.

În cele din urmă, totul se reduce la echipă și la modul în care lucrăm împreună”, transmite Adrian Newey într-un interviu pentru unul dintre sponsorii echipei, Maaden, conform racingnews365.com.

Cu toate că și-a concentrat toate energiile pentru proiectarea noului monopost Aston Martin, Newey spune că nu are nicio idee unde se află cu adevărat raportat la nivelul adversarilor.

„Răspunsul sincer este că nu am absolut nicio idee.

Suntem într-o perioadă de transformare. Ca echipă, am crescut rapid. Ne aflăm într-o fază de stabilizare, după ce am crescut enorm ca număr, iar acum trebuie să îi stabilizăm pe toți și să îi facem să lucreze bine împreună.

Nu am crezut niciodată în afirmații de genul „acum vom realiza asta sau vom realiza cealaltă”.

Satisfacția vine din faptul că lucrăm împreună pentru a avansa. Dacă vom reuși să realizăm acest lucru în 2026, va fi primul pas”, transmite Newey.

Personajele importante din F1 care au semnat cu Aston Martin după venirea lui Adrian Newey la echipa din Silverstone.

Giles Wood – specialist în modelare și simulare, fost colaborator RedBull și McLaren.

Enrico Cardile – transfer direct de la rivalii Ferrari: ocupă postul de director tehnic.

Nick Roberts – strateg cu o vastă experiență în F1.

Marco Fainello – ultimul sosit la echipă, se va ocupa de simulatorul Aston Martin.

Cine este Adrian Newey

Newey a fost „creierul” realizărilor RedBull în mandatele de succes ale lui Sebastian Vettel (patru titluri la piloți) și Max Verstappen (a cucerit ultimele patru titluri din Formula 1).

Pentru sezonul 2026, Aston Martin a încheiat un parteneriat tehnic cu Honda, actualul furnizor de motoare pentru RedBull, iar monopostul de sezonul viitor va beneficia din plin de importanta expertiză a lui Newey.

Stagiunea 2026 va veni cu o serie de modificări importante ale regulamentului, iar Newey este un personaj care știe să facă diferența în astfel de perioade.

Amintim aici schimbările majore din regulament care au avut loc în 2009, perioadă în care cel mai mult a beneficiat de pe urma schimbărilor tocmai RedBull, aflată sub influența lui Newey.

Sosit la echipa cu sediul la Milton Keynes în 2006, Adrian Newey a contribuit decisiv la cucerirea de către RedBull a 14 titluri mondiale: 6 la constructori și 8 la piloți.

Pe lângă perioada fantastică de la RedBull, trebuie amintit și faptul că Newey și-a completat CV-ul cu alte nouă titluri din Formula 1 alături de Williams (patru la piloți și cinci la constructori) și trei cu McLaren (două la piloți și unul la constructori).

Adrian Newey și echipele pe la care a trecut în Formula 1

Fittipaldi (1980)

Haas Lola (1986)

March (1988-1989)

Leyton House (1990)

Williams (1991-1996)

McLaren (1997-2005)

RedBull (2006-2024)

Aston Martin (începând din martie 2025).

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

