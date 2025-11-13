Știința atrage! Peste 700 de participanți la conferința susținută de Cristian Presură la Universitatea de Vest din Timișoara

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Atunci când este făcută bine, știința încă atrage interesul unui public eterogen, iar Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este spațiul unde aceasta devine accesibilă. Aici, ideile prind contur, amfiteatrele devin terenuri de explorare, iar mentorii deschid drumuri către descoperire. Universitatea facilitează accesul la știință, îl face relevant, captivant și integrat în realitățile contemporane.

În weekendul care a trecut, Universitatea de Vest din Timișoara a demonstrat că știința nu doar fascinează, ci și adună mulți oameni, curioși și dornici de cunoaștere.

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, UVT a fost gazda conferinței susținută de fizicianul și cercetătorul Cristian Presură, dedicată celor mai recente descoperiri ale telescopului spațial James Webb. Evenimentul a umplut până la refuz Aula Magna „Ioan Curea”. Mai mult, pentru a oferi întregului flux de participanți oportunitatea de a urmări dialogul fascinant, a fost deschis un al doilea spațiu de vizionare, și acela plin.

Tema, „Ultimele descoperiri ale telescopului James Webb și misterul primelor galaxii”, a atras un public eterogen. Dincolo de graficele spectaculoase și datele care ne schimbă perspectiva asupra universului, conferința a fost o pledoarie pentru rigoare, curiozitate și gândire critică. Conferința fizicianului Cristian Presură a fost o nouă întâlnire cu știința autentică, cu întrebările care contează și cu bucuria de a înțelege lumea dincolo de clișee și pseudo-explicații.

Cristian Presură, cunoscut pentru talentul său de a face știința accesibilă fără a o simplifica, a reușit din nou să captiveze publicul. Cu umor, claritate și pasiune, arătând de ce e vital să ne bazăm pe dovezi, nu pe „adevăruri alternative”.

Evenimentul a fost moderat de conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, prorector UVT responsabil cu strategia CDI, sustenabilitate, transfer tehnologic și relația cu diaspora, care a subliniat importanța dialogului științific într-o societate în care informația circulă rapid, dar discernământul trebuie cultivat.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Cu fiecare proiect de cercetare, cu fiecare conferință și cu fiecare student pasionat, Universitatea de Vest din Timișoara confirmă că știința nu doar că evoluează, ci mai mult, inspiră. La UVT, credem că rațiunea și curiozitatea sunt superputeri și oferim spațiul unde ele pot crește, pot inspira și pot schimba lumea.”

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi — studenți, profesori, pasionați de astronomie și curioși de toate vârstele. Mulțumim domnului Cristian Presură pentru prietenie, pentru generozitatea intelectuală și pentru misiunea asumată de a aduce știința exact în locul pe care îl merită.