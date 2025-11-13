Parlamentul bulgar respinge un veto prezidenţial ce viza preluarea rafinăriei Lukoil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parlamentul bulgar a respins joi un veto prezidenţial asupra legislaţiei care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil şi să o vândă pentru a proteja activele de sancţiunile americane iminente, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA şi Regatul Unit au impus sancţiuni luna trecută împo triva Lukoil şi Rosneft, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, escaladând presiunea asupra preşedintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi ameninţând operaţiunile acestora în întreaga Europă.

Parlamentarii au aprobat săptămâna trecută modificări care acordă unui manager comercial numit de guvern puteri de a supraveghea funcţionarea continuă a rafinăriei Lukoil din Bulgaria după 21 noiembrie, când sancţiunile americane urmează să intre în vigoare, şi de a vinde compania, dacă este necesar.

Preşedintele Rumen Radev a respins proiectul de lege miercuri, avertizând că acesta nu oferă garanţii împo triva viitoarelor pretenţii financiare împotriva statului.

Parlamentul a respins joi obiecţiile sale cu 128 de voturi pentru şi 59 împotrivă, a relatat agenţia de ştiri bulgară BTA.

Sancţiunile SUA au stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu combustibil pe timpul iernii în Bulgaria, unde Lukoil administrează rafinăria din Burgas, sute de benzinării şi instalaţii de depozitare a combustibilului.

Lukoil a solic itat o prelungire de la Washington a termenului limită impus de sancţiuni, care interzice tranzacţiile cu compania rusă după 21 noiembrie, solicitând mai mult timp pentru a reduce angajamentele şi a revizui ofertele pentru activele sale globale, au declarat miercuri trei surse familiarizate cu situaţia.

Înainte de decizia de joi, Boiko Borisov, fostul prim-ministru al Bulgariei şi liderul partidului GERB care conduce guvernul de coaliţie, era optimist că Bulgaria va obţine o prelungire încă de săptămâna viitoare.

„Împreună cu guvernul, lucrăm astfel încât atât oamenii din rafinărie, cât şi rafinăria în sine să lucreze bine”, a declarat Borisov, citat de BTA.