VIDEO Cât costă și de ce este special Târgul de Crăciun de la Craiova, care se deschide vineri: tunuri de zăpadă, stroboscoape și milioane de luminițe într-un cadru feeric, cu tematica „Spărgătorul de Nuci” / Lia Olguța Vasilescu: Era cât pe ce să nu se mai organizeze

O investiție de 2 milioane de lei a fost alocată pentru organizarea Târgului de Crăciun de la Craiova, care-și deschide oficial porțile vineri, 14 octombrie, și se închide în 4 ianuarie. „Profitul este pe măsură”, a dat asigurări recent primarul Lia Olguța Vasilescu într-o emisiune la Gândul, subliniind că o bună parte din investiție este asigurată din sponsorizări”.

„În fiecare an, bugetul pentru Târgul de Crăciun este de 2 milioane de lei, dar profitul este de zeci de milioane. Toată industria Horeca trăiește din acest eveniment care ține o lună și jumătate, și nu doar cei care activează în Craiova, ci chiar și cei care au pensiuni și localuri pe o rază de 50 de km de municipiu. Târgul de Crăciun a devenit un adevărat brand al orașului și sper să nu le treacă prin cap să-l închidă”, a spus Olguța Vasilescu, amintind că prin celebra Ordonanță 52 (emisă cu scopul de a limita temporar cheltuielile publice) exista un articol care prevedea interzicerea tuturor evenimentelor festive.

„Era cât pe ce să nu mai putem organiza…Pur și simplu voiau să interzică tot ce însemna evenimente, inclusiv târgurile. Au fost discuții, s-a analizat și până la urmă a fost scoasă prevederea respectivă. Ar fi fost grav să nu putem organiza pentru că nouă acest Târg de Crăciun ne-a asigurat vizibilitate pe plan internațional. Chiar Forbes International a declarat Craiova ca principală destinație turistică în 2025, și pe lângă celelalte obiective culturale pe care le avem, este amintit evident și Târgul de Crăciun. Chiar am fi avut o problemă dacă nu mai puteam organiza evenimentul pentru că sunt agenții de turism internaționale care au făcut rezervări la hoteluri încă din luna ianuarie”, a spus Olguța Vasilescu.

Aceasta a mai amintit că numărul mare de turiști deschide perspective și pentru marile lanțuri hoteliere: „A venit Hilton la noi, urmează să vină și Marriott și am înțeles că sunt discuții și cu Radisson. Branduri mari care și-au făcut studii de piață și sunt pregătite să investească și la noi”.

Târgul de Crăciun de la Craiova e considerat printre cele mai mari din tară și Europa, dat fiind că se desfășoară în mai multe locații din municipiu. Special, anul acesta, e faptul că vizitatorii vor avea parte și de zăpadă, indiferent cum se va comporta vremea. „Ni s-a spus anul trecut că totul e perfect dar că lipsește zăpada. Anul acesta vom avea, pentru au fost aduse tunuri de zăpadă, stroboscoape și tot ce presupune crearea unei atmosfere specifice iernii”, a detaliat Olguța Vasilescu. În total au fost instalate nu mai puțin de 2 milioane de beculețe, elemente decorative și căsuțe care să-i introducă pe vizitatori în celebra poveste „Spărgătorul de Nuci”.

Decorurile și luminițele au împânzit principalele piețe și străzi ale orașului: Piața Mihai Viteazul, Piața Frații Buzești, Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman, Zona Doljana și English Park. Vor avea loc proiecții cu scene din poveste, de asemenea, pe parcursul Târgului de Crăciun se vor desfășura mai multe evenimente și spectacole, inclusiv pentru copii. Vizitatorii vor putea admira brazi impresionanți, vor putea participa la ateliere creative, se vor putea bucura de numeroase standuri cu produse artizanale și vor putea degusta produse tradiționale.

Una dintre atracții, mai ales pentru cei mici, va fi „Satul lui Moș Crăciun”, amplasat în Piața William Shakespeare. Aici, copiii vor putea pătrunde într-o casă de aproape șase metri înălțime, pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun, care își va face apariția zilnic între 18:30 și 19:00.

Decorațiunile spectaculoase vor reprezenta de asemenea o atracție mai ales pentru amatorii de fotografii. În Piața Frații Buzești a fost amplasată scena pentru evenimente și spectacole, fiind adus și un brad imens, decorat festiv. Și bradul din Piața Mihai Viteazul are, anul acesta, un design original, inspirat de forma unui magazin de jucării.

Mai sunt și cele o sută de căsuțe de lemn care au fost aranjate în formă de carusel, vizitatorii fiind îmbiați la dulciuri tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni și băuturi calde. Atmosfera include și muzică/concerte live, lumini ambientale și activități special dedicate celor mici.

„Roata, caruselul, căsuțele și zecile de instalații vor lumina centrul Craiovei într-un spectacol care anunță oficial: începe cea mai frumoasă perioadă a anului!”, a transmis primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.