FOTO VIDEO Italienii ”îl fură” pe Dracula: povești de Halloween cu prinți, dragoni și Nosferatu / Napolitanii se mândresc că aici e îngropat contele din Transilvania / La radio, Vlad Țepeș intră în direct: ”Vă invit la masă, avem paste…”

Un castel medieval la sud de Bergamo, recunoscut pentru felul în care s-a păstrat de-a lungul timpului, aproape intact, te primește în prag de Halloween cu o temă legată, evident, de vampiri.

În media italiană încă se scriu coloane întregi despre o descoperire din acest an care ar arăta că în cripta unei biserici din Napoli s-ar afla însuși Vlad Țepeș, modelul folosit de scriitorul Bram Stocker pentru a-l portretiza pe Dracula. Iar la radio, intră în direct într-un matinal la unul din cele mai cunoscute posturi din peninsulă însuși Vlad Dracul. E o glumă, cu o zi înainte vorbise Jannik Sinner, tot un actor, care vorbea că la viitorul turneu va invita întregul sat în care s-a născut, în nordul Italiei, la granița cu Austria. ”Am trimis un autocar, chiar dacă jumătate va fi gol”.

Halloween e o tradiție respectată în Italia, iar acum mai mult ca niciodată cuvântul Transilvania deschide orice conversație.

La 14 de kilometri de Bergamo, un sfert de mers cu mașina se află Castelul Malpaga. situat pe teritoriul Cavernago, o mică localitate dintr-o amplă zonă agricolă . Acesta a fost odinioară centrul principatului pe care Bartolomeo Colleoni, căpitan general al Veneției, iar ulterior general și lider al armatei din Bergamo, după ce i-a trădat pe primii, l-a construit pentru sine.

Mii de dovleci, fantome, morminte proaspăt săpate, strigoi, oameni plini de vopsea roșie și zeci de copii fericiți. Compania care se ocupă de administrarea castelului organizează anual aici un festival al groazei, special de Halloween. Pentru adulți, totul se încheie seara cu o cină specific medievală, în care toată lumea vine costumată.

Până atunci, însă, copiii sunt actorii principali. Se plimbă nestingheriți printre lanțuri, eșafoade, scripeți pentru tortură, tablouri cu tot felul de creaturi și tot felul de oameni mascați.

Pe o scenă de teatru improvizată, o trupă de actori le istorisește povestea lui Nosferatu, fiul lui Dracula, așa cum e prezentat. Nu-și poate face prieteni, e tot timpul dat la o parte și nimeni nu se joacă cu el. E ciudat îmbrăcat, deși are un veston cu nasturi de argint, spune povestitoarea. E o poveste destul de recentă, atâta timp cât în Italia sunt 200 de mii de adolescenți care suferă de sindromul ”hikikomori”, încuiați în camere și lipsiți cu desăvârșire de orice contact cu lumea exterioară, altul decât cel prin intermediul internetului. Acolo unde fiecare poate fi oricine vrea.

Nosferatu reușește să se împrietenească cu un dragon, iar împreună își fac și alți prieteni. Iar morala, oricine are un talent ascuns. Nosferatu știe să inventeze povești…

În presa italiană, momentul Halloween readuce în discuție un moment amplu dezbătut în peninsulă, în vară.

Se spune că contele Dracula, Vlad Țepeș, este îngropat în Napoli. Vlad al III-lea al Valahiei, care l-a inspirat pe Bram Stoker să creeze iconicul vampir în secolul al XIX-lea, se spune că odihnește într-un mormânt din Biserica Santa Maria la Nova, în inima orașului medieval Napoli.

„Celui care a fost ucis de două ori de dușmanii săi și onorat ca martir, conducătorul valahilor, Vlad cel Pios, care a plecat în pace, lăudând mereu pe Dumnezeu, în locul în care este îngropat” este inscripția neobișnuită din biserica napoletană care a dat naștere acestei teorii incredibile.

Datorită muncii lui Mircea Cosma, președintele societății istorice și culturale Mihai Viteazul din Ploiești, și a dr. Cristian Tufan, expert în patristică bizantină, a fost descifrată o veche inscripție. Aceasta, curățată de caracterele slave, a dezvăluit un text funerar în greaca veche, cu referiri clare la „Vlad” și „conducătorul valahilor”. Potrivit ”Il Mattino”, la finalul anului va avea loc o conferință de presă pentru a dezvălui conținutul exact al inscripției. Între timp, teoriile abundă. Conform unor informații preliminare, va fi dezvăluită și data morții lui Vlad III. „20 noiembrie 1480”, cu câțiva ani mai târziu decât se presupunea.

În ultima săptămână ideea ”Vlad Țepeș e îngropat la Napoli” reapare în presă. Il Mattino publică un amplu material cu românii care au descoperit inscripția, iar Syusy Blady, o scriitoare din Bologna își prezintă ultimul volum „Dracula non muore mai”, o carte despre istoria principelui.

”În timpul călătoriilor noastre în România, nu i-am găsit mormântul: în Snagov se află doar oase de cal. Prin urmare, mormântul real al lui Dracula nu se află în România, ci în Napoli, în biserica Santa Maria la Nova. O știre senzațională”, explică ea.

La radio, în preajma serii de Halloween, e vorba tot despre Dracula. Un actor îl imită pe acesta cu accent puternic românesc. Le transmite celor din studio că se află acasă, la Bran, la castel. Le transmite că-i invită aici, pentru o porție de paste, dar, spune el, „noi nu folosim pastă de tomate„.