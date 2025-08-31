VIDEO Cazinoul din Constanța strălucește de trei luni. Dar ce faci cu centrul vechi din oraș?
Imaginează-ți următorul scenariu: Ești turist și ajungi prima oară la mare anul acesta, deși e puțin cam târziu, mai sunt doar câteva zile de vară… Dar, ceea ce poate doar constănțenii știu e că marea și orașul sunt și mai frumoase toamna.
În primă fază, alegi să vizitezi Cazinoul, de departe principala atracție a Constanței după ce a fost renovat. Te minunezi de cât de frumoasă poate fi clădirea care a stat în paragină în ultimii 20 de ani și care acum trebuia să fie privată pentru că urma să fie scoasă la vânzare de primărie.
Și crezi, pentru o secundă, că ești într-un vis.
Vezi integral pe Info Sud-Est.
