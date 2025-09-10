G4Media.ro
VIDEO: Alba Iulia încearcă să omologheze un record mondial, în weekend. Peste…

VIDEO: Alba Iulia încearcă să omologheze un record mondial, în weekend. Peste 10.000 de oameni vor mânca la ”masa care unește”, amplasată în șanțurile cetății Alba Carolina, pe o lungime de 2,7 kilometri

Alba Iulia, Travel10 Sep

Peste 10.000 de oameni vor încerca să stabilească sâmbătă, la Alba Iulia, un record mondial și să intre astfel în Guinness World Records cu „Masa Care Unește”. Este vorba despre o construcție realizată din materiale reciclabile, cu o lungime de 2,7 kilometri, amplasată în șanțurile Cetății Alba Carolina.

Construcția este aproape finalizată. În ultimele zile zeci de voluntari au lucrat pentru a monta elementele ei, un efort destul de mare, dar rezultatul este o masă lungă, neîntreruptă pe aproape toată lungimea șanțurilor de apărare ale cetății.

„Alba Iulia se pregătește să stabilească recordul pentru cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile. Inițiativa are loc în cadrul evenimentului istoric Masa Care Unește, organizat de Bloom The World în Cetatea Alba Carolina, pe data de 13 septembrie, de la ora 16:00.

Inițiatorii vor construi, în jurul cetății, o masă din materiale reciclabile, cu o lungime de 2,7 kilometri, care are șanse să intre în Guinness World Records.

Peste 10.000 de invitați din toată țara și alte 1.000 de persoane implicate în organizare vor lua parte la evenimentul care, pe lângă masa comunitară, va include și concerte live, parade, spectacole ale ansamblurilor folclorice și activități pentru copii”, se arată într-un comunicat transmis miercuri.

În proiect s-au implicat peste 40 de companii, care au donat produse și materiale variate – de la mâncare și băuturi, până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți și șervețele.

Pentru construirea mesei lungi de 2,7 kilometri, în jurul fortificației, au fost folosiți aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka. Masa va fi decorată cu 10.000 de fire de flori și va fi acoperită cu 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment.

Pentru masa comunitară, la care invitații vor participa gratuit, vor fi pregătite cinci tone de mâncare, la care se vor folosi 5.000 de litri de apă.

Evenimentul Masa Care Unește face parte dintr-o serie de mese comunitare inedite organizate de Bloom The World în locuri spectaculoase din România, precum Munții Retezat sau Peștera Meziad.

„Recordul nostru ține de lungimea celei mai mari mese realizate din materiale reciclabile”, a declarat Alexa Vîlcan, inițiatoarea proiectului.

Evenimentul Masa Care Unește este organizat de Bloom The World, Magic Maker Communication, Asociația 11even, AVA Smart Events și Vânzător de Idei, cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Acesta ar fi cel de-al treilea record Guinness pe care municipiul Alba Iulia l-ar deține, după cel din 2009, pentru cea mai mare îmbrățișare, și cel din 2018, pentru cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni.


