Incendiu la Kronospan Sebeș: S-au auzit mai multe explozii, patru persoane rănite / A fost activat planul roșu de intervenție

UPDATE 08:32 Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor, anunță autoritățile. De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea la Spitalul Județean de Urgență Iași.

UPDATE 08:23 A fost activat planul roșu de intervenție. DSU anunță că până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

știrea inițială

Un incendiu a izbucnit, luni, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș, transmite Alba24.

Din primele informații oferite de cititorii alba24.ro, incendiul s-a produs în jurul orei 07.30.

Prima dată locuitorii din zonă ar fi auzit două bubuituri, una de intensitate mai mică, iar a doua mai intensă. Apoi din zona operatorului economic a ieșit un nor mare de fum, vizibil din toate blocurile din vecinătate, dar și din zona autostrăzii.

La fata locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autoscară și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță Alba.

În urma incidentului două persoane ar fi rănite au mai declarat reprezentanții ISU Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.