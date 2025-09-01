G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Incendiu la Kronospan Sebeș: S-au auzit mai multe explozii, patru persoane rănite…

incendiu kronospan sebes
sursa foto: Cititor G4Media

Incendiu la Kronospan Sebeș: S-au auzit mai multe explozii, patru persoane rănite / A fost activat planul roșu de intervenție

Alba Iulia1 Sep 0 comentarii

UPDATE 08:32 Al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor, anunță autoritățile. De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea la Spitalul Județean de Urgență Iași.

UPDATE 08:23 A fost activat planul roșu de intervenție. DSU anunță că până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

știrea inițială

Un incendiu a izbucnit, luni, pe platforma industrială din cadrul Kronospan Sebeș, transmite Alba24.

Din primele informații oferite de cititorii alba24.ro, incendiul s-a produs în jurul orei 07.30.

Prima dată locuitorii din zonă ar fi auzit două bubuituri, una de intensitate mai mică, iar a doua mai intensă. Apoi din zona operatorului economic a ieșit un nor mare de fum, vizibil din toate blocurile din vecinătate, dar și din zona autostrăzii.

La fata locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autoscară și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță Alba.

În urma incidentului două persoane ar fi rănite au mai declarat reprezentanții ISU Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Carambol cu 16 mașini pe o stradă din Alba Iulia, din cauza poleiului / Primăria susține că materialul antiderapant trebuia împrăștiat la 2 ore după apariția gheții, ”dar nu cred că s-a întâmplat aşa ceva în Alba”

Alba Iulia19 Noi 2024
1 comentariu

VIDEO Motociclist în România: Când ești pe două roți și ”conservarul” îți face loc, în spatele volanului e un motociclist / Mărturie dură: Cum erau tratate femeile pe motor, în trecut

Alba Iulia, Analize, Orașul meu8 Sep 2024
11 comentarii

VIDEO Transapuseana a fost finalizată: Cel mai scump drum judeţean din România va fi recepţionat luna aceasta, spun autoritățile / Cât a costat drumul de 80 de kilometri care străbate Munții Trascău

Alba Iulia, Articole, Travel1 Sep 2024
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.