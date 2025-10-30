FOTO Vestigii romane în stare perfectă de conservare, printre care case, piațete și drumuri au fost descoperite la Alba Iulia, pe locul unei viitoare autobaze. Șantierul are aproape 5.000 de metri pătrați

Vestigii de importanță arheologică deosebită, datate din epoca romană, au fost descoperite în Partoș, Alba Iulia, în șantierul de construire a unei viitoare autobaze de transport. Au fost descoperite case, piațete, un altar, dar și drumuri romane în stare foarte bună de conservare, datând din perioada în care orașul a ajuns la cel mai înalt grad de dezvoltare, când de altfel era considerat cel mai important și bogat oraș al Daciei Romane.

Descoperirea încurcă planurile administrației locale, care intenționează să își înființeze un serviciu de transport public local, după expirarea contractului cu actualul transportator, o firmă privată.

Obligată de importanța descoperirilor, Primăria Alba Iulia a anunțat că are în vedere și deshiderea unui muzeu în locație pentru vizitarea și conservarea vestigiilor.

Reprezentanții instituției spun că vor încerca să împace autobaza cu muzeul prin construirea unei platforme suspendate pe care să circule autobuzele, însă deocamdată nu este clar cum vor face acest lucru și nici dacă există soluții tehnice pentru așa ceva.

”Primăria, în calitate de beneficiar al proiectului, împreună cu proiectantul de specialitate, lucrează la ajustarea și adaptarea soluțiilor tehnice ale investiției, astfel încât să fie respectate prevederile legale și să fie posibilă și conservarea și punerea în valoare a unui perimetru reprezentativ pentru vizitare publică.

Se analizează posibilitatea modificării proiectului investițional și deschiderea în cadrul acestuia și a unui nou muzeu, care să transforme zona Partoș într-un nou pol cultural și turistic” au transmis reprezentanții administrației locale.

Cercetările sunt derulate sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, avându-l ca responsabil științific pe arheologul Radu Ota. Acestea sunt realizate în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată.

Până în prezent a fost cercetată o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce face ca acesta să fie probabil cel mai amplu șantier arheologic deschis într-un oraș din fosta Dacie Romană în municipiul Alba Iulia, precizează reprezentanții primăriei.

Ce au găsit arheologii la Partoș

Arheologii au identificat structuri de locuire din epoca romană, respectiv perioada când orașul a ajuns la cel mai înalt grad de dezvoltare, primind epitetul de Chrysopolis („bogat în aur”), adăugat la titulatura oficială de Colonia Aurelia Apulensis, sec. II d.Hr..

Construcțiile puse în evidență – clădiri, străzi și piațete – se înscriu în tipologia urbană specifică Imperiului Roman, fiind asociate cu un cartier roman relativ bine conservat, situat în imediata vecinătate a arterei principale denumită Cardo Maximus.

Acesta constituia în același timp și un segment din drumul imperial care traversa centrul urban Apulum și continua spre Potaissa și Napoca, se arată într-o comunicare a primăriei.

Importanța acestor descoperiri constă și în faptul că perimetrul nu a suferit intervenții majore după retragerea romană, oferind astfel specialiștilor un context arheologic clar și autentic.

Cercetarea arheologică va continua într-o primă etapă (campania anului 2025) până la sfârșitul lunii noiembrie. Va fi reluată în anul 2026, când condițiile meteo vor permite dezvelirea, cercetarea și conservarea în cele mai optime condiții.

Acolo, primăria vrea să construiască un ”Centrul de mobilitate”, adică o autobază care va permite municipiului să își reorganizeze transportul public

Proiectul include o hală pentru 40 de autobuze electrice cu stații de încărcare lentă, 20 de locuri exterioare (dintre care 7 cu încărcare rapidă) și o parcare Park&Ride cu 52 de locuri pentru autoturisme și 37 de locuri pentru personal.

„Acest proiect reprezintă o investiție fără precedent pentru transportul public al orașului nostru. Este o investiție vitală, care ne va permite să resetăm complet modul în care funcționează transportul public, să trecem la autobuze electrice și să oferim un serviciu modern pentru cetățeni.

În același timp, descoperirile arheologice din zona Partoș ne aduc în față o moștenire istorică de excepție. Le privim ca pe o oportunitate de a cunoaște și de a valorifica public trecutul, fără a periclita însă finanțarea europeană și implementarea proiectului autobazei, singura sursă prin care se pot finanța și valorifica ambele nevoi: stația de încarcare și conservarea unui perimetru reprezenativ al sitului” a transmis primarul Gabriel Pleșa.