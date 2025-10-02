Adolescent de 14 ani din Alba Iulia, arestat preventiv pentru viol asupra unei fetiţe de patru ani / Fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina
Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv într-un dosar în care este suspectat de viol asupra unui minor, victima fiind o fetiţă de patru ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina, transmite News.ro.
”În esenţă, s-a reţinut că, în seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa. Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, joi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.
Procurorii au preluat cazul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
Băiatul de 14 ani a fost reţinut marţi, iar miercuri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
