Ameninţată de penuria de apă, Grecia anunţă un plan în valoare de 2,5 miliarde de euro

Grecia a anunţat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva ameninţării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena şi în regiunea acesteia, precum şi în multe dintre insulele elene, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru cel mai rău dintre scenariile posibile”, a declarat prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, referindu-se la seceta din ultimii ani şi la agravarea condiţiilor climatice.

„Ar putea să ningă, ar putea să plouă (…), însă speranţa nu este o strategie”, a adăugat el cu ocazia centenarului Eydap, una dintre cele mai importante companii publice din Grecia din domeniul distribuţiei apei.

Eydap deserveşte 4,4 milioane de locuitori din regiunea Attica, ce include oraşul Atena şi împrejurimile acestuia.

În urma scăderii rezervelor de apă în ultimii ani, ministrul elen al Energiei şi Mediului, Stavros Papastavrou, a prezentat cu această ocazie „un plan ambiţios de 2,5 miliarde de euro” pe o perioadă de 10 ani ce vizează asigurarea resurselor de apă.

Printre aceste măsuri figurează „o lucrare emblematică” de consolidare a rezervoarelor de apă care alimentează reţeaua din Atena, precum şi lucrări de desalinizare pentru insulele turistice care se confruntă cu o penurie severă de apă, în special în timpul verii, când populaţia acestora creşte considerabil.

Potrivit ministrului grec, „rezervele de apă pentru Atena se află la cel mai scăzut nivel din ultimii ani”, mai ales după seceta prelungită din anii recenţi.

De asemenea, „datele arată că, după Cipru, ţara noastră va fi confruntată cu cel mai mare stres hidrologic din Europa de Sud”, a insistat el, adăugând că mai mult de jumătate din populaţia greacă ar putea fi afectată.

Grecia ocupă în prezent locul al 19-lea în clasamentul global al riscurilor de penurie de apă, a precizat Stavros Papastavrou.

Din 2022, rezervele de apă ale Greciei au scăzut cu aproximativ 250 de milioane de metri cub pe an, a adăugat el.

Această evoluţie este însoţită de o scădere cu 25% a precipitaţiilor şi de o creştere anuală cu 15% a fenomenului de evaporare, a mai spus oficialul elen.

În timpul caniculei prelungite din vara anului 2024, Eydap i-a sfătuit pe locuitorii din capitala Greciei şi din regiunea acesteia să îşi monitorizeze cu atenţie consumul de apă.

Astfel de apeluri erau difuzate în fiecare zi în mass-media şi pe reţelele de socializare pentru a sensibiliza populaţia în legătură cu această chestiune.