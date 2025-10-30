G4Media.ro
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că…

Sursa foto: MOHAMMED ABED / AFP

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a „doi deţinuţi israelieni”

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în cadrul unui armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam au anunţat pe Telegram că vor preda joi, la ora locală 16.00 (şi ora României), corpurile a ”doi deţinuţi israelieni”.

Mişcarea islamistă palestiniană a predat până în prezent 15 dintre cele 28 de rămăşiţe ale ostaticilor, pe care urma să le predea la începutul armistiţiului, subliniind că localizarea acestora este ”complexă şi dificulă” într-un teritoriu în ruină.

Marţi, Hamasul a anunţat că amână predarea unor rămăşiţe, prevăzută în acea zi, din cauza ”încălcărilor” atmistiţiului de către israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marţi atacuri ”imediate” în Fâşia Gaza, acuzând Hamasul de faptul că a încălcat armistiţiul prin uciderea unui militar israelian la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Aceste atacuri s-au soldat cu peste 100 de morţi în Fâşia Gaza – inclusiv femei şi zeci de copii -, potrivit atât Apărării Civile, care operează sub controlul Hamas, cât şi unor spitale.

Luni seara, Hamasul a predat Israelului rămăşiţele unui ostatic, pe care medici legişti le-au identificat ale unui bărbat, Ofir Tzarfati, ale cărui altă parte dintre rămăşiţe au fost recuperate de armată.

Aceste întârzieri succesive au înfuriat Guvernul Netanyahu,

Miercuri dimineaţa, Israelul anunţa că a reluat aplicarea armistiţiului.

Hamasul anunţa, la rândul său, că combatanţii săi nu au ”niciolegătură cu incidentul tirului de la Rafah” şi şi-a reafirmat angajamentul faţă de armistiţiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

