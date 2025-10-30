Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a „doi deţinuţi israelieni”

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în cadrul unui armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam au anunţat pe Telegram că vor preda joi, la ora locală 16.00 (şi ora României), corpurile a ”doi deţinuţi israelieni”.

Mişcarea islamistă palestiniană a predat până în prezent 15 dintre cele 28 de rămăşiţe ale ostaticilor, pe care urma să le predea la începutul armistiţiului, subliniind că localizarea acestora este ”complexă şi dificulă” într-un teritoriu în ruină.

Marţi, Hamasul a anunţat că amână predarea unor rămăşiţe, prevăzută în acea zi, din cauza ”încălcărilor” atmistiţiului de către israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marţi atacuri ”imediate” în Fâşia Gaza, acuzând Hamasul de faptul că a încălcat armistiţiul prin uciderea unui militar israelian la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Aceste atacuri s-au soldat cu peste 100 de morţi în Fâşia Gaza – inclusiv femei şi zeci de copii -, potrivit atât Apărării Civile, care operează sub controlul Hamas, cât şi unor spitale.

Luni seara, Hamasul a predat Israelului rămăşiţele unui ostatic, pe care medici legişti le-au identificat ale unui bărbat, Ofir Tzarfati, ale cărui altă parte dintre rămăşiţe au fost recuperate de armată.

Aceste întârzieri succesive au înfuriat Guvernul Netanyahu,

Miercuri dimineaţa, Israelul anunţa că a reluat aplicarea armistiţiului.

Hamasul anunţa, la rândul său, că combatanţii săi nu au ”niciolegătură cu incidentul tirului de la Rafah” şi şi-a reafirmat angajamentul faţă de armistiţiu.