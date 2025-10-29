Ministrul apărării israelian avertizează că liderii Hamas nu vor beneficia de imunitate
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a avertizat miercuri că liderii grupării islamiste palestiniene Hamas nu vor beneficia de imunitate, după o serie de lovituri efectuate în Fâşia Gaza ca represalii la tirurile care au ucis un soldat cu o zi în urmă, relatează agenția de știri AFP, transmite Agerpres.
„Nu există şi nu va exista nicio imunitate pentru nimeni din conducerea organizaţiei teroriste Hamas – nici pentru cei în costum, nici pentru cei ascunşi în tuneluri”, a scris Katz într-un comunicat, făcând referire în special la liderii politici ai Hamas prezenţi în Qatar.
„Oricine va ridica mâna împotriva soldaţilor Tsahal îşi va vedea mâna tăiată”, a adăugat el, după loviturile israeliene care au făcut peste o sută de victime în Fâşia Gaza în timpul nopţii, conform spitalelor şi apărării civile.
