Apărarea Civilă din Gaza anunţă cel puţin 50 de morţi în atacuri israeliene în cursul nopţii / Israelul trebuie să se apere după ce un soldat i-a fost ucis, susține președintele Trump

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a transmis miercuri pentru AFP că cel puţin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marţi spre miercuri, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Cel puţin 50 de persoane au fost ucise, dintre care 22 copii şi mai multe femei (…), în urma unor atacuri israeliene care continuă de ieri seară (marţi – n.r.) asupra Fâşiei Gaza”, a precizat Mahmoud Bassal, purtător de cuvânt al Apărării Civile.

Aproximativ 200 de persoane au fost rănite în ceea ce constituie „o încălcare clară şi flagrantă a acordului de încetare a focului”, a adăugat el, deplângând o situaţie „catastrofală şi terifiantă” în enclava palestiniană.

Informat despre aceste atacuri, Donald Trump a asigurat miercuri că acestea nu pun în pericol încetarea focului și că Israelul are datoria să riposteze la atacul asupra unuia dintre soldații săi.

„Au ucis un soldat israelian. Așadar, israelienii ripostează. Și ar trebui să riposteze”, a declarat președintele american la bordul avionului său Air Force One, asigurând jurnaliștii că, în opinia sa, „nimic” nu va compromite armistițiul dintre Israel și Hamas.

Armata israeliană a confirmat ulterior că unul dintre soldații săi, Yona Efraim Feldbaum, în vârstă de 37 de ani, a fost ucis marți în Fâșia Gaza.

„ Pacea președintelui (Donald Trump) va rezista” în Gaza, a afirmat marți vicepreședintele american JD Vance.

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas, care a preluat puterea în Gaza în 2007, a negat într-un comunicat că ar fi atacat trupele israeliene, asigurând că „(reafirmă) angajamentul său față de acordul de încetare a focului” .

Potrivit unui bilanț al Ministerului Sănătății din Hamas înainte de noile atacuri, cel puțin 94 de palestinieni au fost uciși în bombardamentele israeliene din 10 octombrie, amintește France Presse.