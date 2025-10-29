Lando Norris vorbește despre „marea amenințare” din finalul sezonului de F1

Lando Norris a urcat pe primul loc în ierarhia piloților din Formula 1 după Grand Prix-ul din Mexic, un singur punct făcând diferența între britanic și coechipierul Oscar Piastri. Cu toate că experții văd o luptă între piloții McLaren pentru titlul mondial, Norris spune că Max Verstappen este o mare amenințare.

De perioada cenușie a lui Piastri a profitat în ultimele săptămâni Norris: britanicul a adunat puncte importante și a produs rocada la vârful ierarhiei din Formula 1: este primul acum, cu un avantaj de un punct.

Lando vorbește fără vreo ezitare despre faptul că a avut dubii mari pe parcursul sezonului în curs, el gândindu-se serios dacă mai are vreo șansă reală la titlu împotriva unui Piastri care arăta o formă fantastică.

„Uneori, la începutul anului, cu siguranță am avut (n.r. dubii cu privire la șansele de a cuceri titlul mondial).

Nu vreau să dau vina pe mașina mea. Când mașina câștiga și Oscar câștiga, ultimul lucru pe care îl puteam face era să folosesc scuza că mașina mea nu era suficient de bună.

Nu reușeam să mă descurc și nu găseam o modalitate de a o face să funcționeze. Acum găsesc o modalitate mai bună de a o face să funcționeze.

Este atât de simplu. Desigur, asta îți dă încredere. Nu-mi pasă de o singură cursă. Nu cred că o singură cursă în care ai performanțe bune înseamnă ceva.

Două, trei, patru la rând înseamnă ceva. Ultimele luni au fost bune”, transmite Lando Norris pentru Sky F1.

Victoria din Mexic l-a readus pe Lando pe primul loc după foarte mult timp, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului din F1.

Oscar rămâne, cel puțin teoretic, marele rival în lupta pentru titlul mondial, dar Lando îl aduce în discuție pe Max Verstappen.

„Max m-a ajuns din urmă”, a spus el. „Am avut un weekend bun, dar Max m-a ajuns din urmă în ultimele luni. Vreau să rămân concentrat”, este mesajul transmis de Norris.

Diferența dintre Lando Norris și Max Verstappen s-a mișcorat după Marele Premiu din Mexic de la 40 de puncte, la 36 de puncte.

Verstappen știe cum se câștigă titlurile mondiale, iar vasta sa experiență îl poate ajuta cu siguranță în momentele de tensiune maximă de pe finalul anului din Formula 1.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1