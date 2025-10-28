Verdictul lui Hamilton despre spectaculoasa luptă pentru titlul de campion din F1
Lewis Hamilton știe câtă presiune generează lupta pentru titlul mondial din Formula 1, iar multiplul campion britanic spune că în acest moment greul este dus de Lando Norris, cel care tocmai a urcat pe locul întâi în ierarhia generală.
După un sezon aproape întreg în care Oscar Piastri s-a aflat pe locul întâi în clasamentul general, australianul a fost depășit de coechipierul Lando Norris după cursa din Mexic.
Avantajul lui Norris este unul „aproape simbolic”: un punct.
Chestionat pe marginea luptei electrizante pentru titlul mondial (între Norris, Piastri și Verstappen), Hamilton spune, printre altele, că acum presiunea uriașă s-a mutat de pe umerii lui Piastri pe cei ai lui Norris.
„Este mult mai ușor să fii vânător decât apărător”, a declarat septuplul campion mondial pentru Sky Sports, comentând cursa de la Ciudad de Mexico.
„Aveți trei piloți incredibil de talentați. Nu pot prezice cum se vor comporta toți.
Este minunat să vedem o bătălie fantastică în desfășurare acum, iar eu sunt ca și voi, nu știu la ce să mă aștept cu adevărat”, a spus Hamilton.
„Max (n.r. Verstappen) a câștigat de patru ori, știe cum este, dar când ești în frunte și cineva îți taie avansul, asta te afectează mai mult decât dacă ești cel care se află în urmărirea liderului”, transmite Hamilton.
„Când ești lider, ai totul de pierdut. Va fi interesant să vedem cum se descurcă (n.r. Lando Norris).
Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
