VIDEO Cum vrea Albania să integreze inteligența artificială în structurile guvernamentale: Ministrul virtual Diella și cei 83 de agenți digitali

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Într-o mișcare care sfidează convențiile politice tradiționale, Albania a dezvăluit o strategie fără precedent de integrare a inteligenței artificiale în nucleul structurii sale guvernamentale. Prim-ministrul Edi Rama a anunțat „crearea” a 83 de agenți digitali meniți să transforme dinamica parlamentară și să redefinească modul în care se iau deciziile politice, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Inițiativa, pe care Rama a descris-o metaforic drept o „sarcină digitală” a ministrului virtual Diella, își propune să revoluționeze operațiunile legislative prin intermediul unor asistenți algoritmici alocați fiecărui reprezentant al Partidului Socialist. Fiecare dintre aceste sisteme va fi capabil să rezume sesiunile, să analizeze discursurile, să proceseze informațiile și să sugereze strategii politice în timp real.

Prezentat în cadrul forumului Dialog Global de la Berlin, proiectul își propune să poziționeze Albania ca pionier în aplicarea instituțională a inteligenței artificiale. Potrivit guvernului, fiecare asistent digital (sau „Copilul Diellei”) va fi conceput pentru a asista în sarcinile parlamentare, având cunoștințe specializate despre legislația europeană și procedurile Adunării Naționale.

Diella, introdusă inițial ca avatar de serviciu cetățean în cadrul portalului e-Albania, a devenit un simbol al modernizării tehnologice. În septembrie, a fost numită oficial „Ministru de Stat pentru Inteligență Artificială”, devenind astfel primul reprezentant non-uman al unui cabinet de stat.

Albania’s new AI minister „Diella” addressed the parliament for the first time: „Some have labeled me unconstitutional because I’m not a human being. That hurt me.” Do you think an AI „anti-Christ” is really that farfetched at this point? https://t.co/wXSqFZxSyZ pic.twitter.com/e7oWcPs7N8 — Kab (@Kabamur_Taygeta) September 19, 2025

Susținătorii măsurii subliniază că Diella a gestionat deja peste un milion de interacțiuni publice, demonstrând eficiență și receptivitate. Pentru guvern, extinderea sa în sfera legislativă reprezintă un semn de modernizare și un pas simbolic către integrarea europeană, reflectând dorința țării de a se poziționa în avangarda tehnologiei.

Totuşi, proiectul de lege ridică și întrebări juridice și etice fără precedent. Cadrele constituționale tradiționale nu prevăd participarea entităților algoritmice la procesele decizionale politice, ceea ce deschide o dezbatere despre responsabilitate, transparență și limitele automatizării în cadrul statului.

Criticii avertizează asupra riscurilor potențiale: de la reproducerea accelerată a prejudecăților sau a practicilor corupte până la pierderea controlului uman asupra proceselor deliberative. Pentru unii analiști, ideea de a atribui 83 de inteligențe artificiale parlamentarilor albanezi transformă țara într-un laborator global pentru explorarea limitelor automatizării guvernamentale. Chiar și așa, prim-ministrul Rama a apărat inițiativa cu tonul său ironic caracteristic: „Diella nu este singură. În curând va avea 83 de copii digitali gata să ajute Parlamentul să gândească mai repede”.

Sursa: LA RAZON / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea