Problema piloților de la McLaren: Piastri a fost „păcălit” de echipă, spune un expert F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oscar Piastri traversează o perioadă cenușie în Formula 1, australianul pierzând tot avansul pe care-l avea față de coechipierul Lando Norris. Gerard Whateley, recunoscut jurnalist sportiv, vorbește despre faptul că Oscar a fost „păcălit” de McLaren, echipă care l-ar favoriza clar pe Lando.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Chestionat asupra problemelor mari cu care se confruntă Piastri în ultimele luni (nu doar că a pierdut tot avantajul pe care-l avea, dar chiar a fost depășit cu un punct de coechipierul Norris), Gerard Whateley trage un semnal de alarmă și spune că Oscar a fost „păcălit” de McLaren.

Expertul F1 merge mai departe și explică de fapt în ce a constat „păcăleala”: echipa l-a favorizat în ultimele săptămâni pe Norris, cel căruia i-a oferit un monopost mai aproape de calitățile sale de pilot.

Ideea este susținută și de un alt expert în Formula 1, Cameron van den Dungen.

„Realitatea este că au adus schimbări tehnice și au realizat o mașină care funcționează pe stilul lui Lando Norris.

Mașinile și piloții trebuie să se potrivească și este extrem de important să construiești un monopost în jurul unui anumit stil de condus”, explică van den Dungen pentru SEN.

„Când ai doi piloți numărul unu în echipă, atunci e clar că ai unele provocări tehnice: vorbim despre stiluri diferite de condus pentru Piastri și Norris.

Avem exemplul clar de la RedBull: o mașină construită pe stilul lui Max Verstappen, de aceea coechipierii nu au nicio șansă împotriva lui din start. Un monopost care este configurat fix după placul lui Max.

Revenind la McLaren, a avut o mașină care a funcționat pentru Oscar tot anul, dar la cele mai recente actualizări au construit clar un monopost care funcționează pentru Lando.

Acum provocarea pentru Piastri este să se adapteze la stilul necesar pentru o asemenea provocare. În ultimele curse, a arătat că nu a fost capabil să facă acest lucru”, transmite Cameron van den Dungen.

Cu Max Vestappen „topind” avantajul McLaren de la o cursă la alta, McLaren a fost nevoită să aducă unele ajustări monopostului MCL39.

Tocmai aceste modificări l-au favorizat pe Norris, conform spuselor expertului F1 Cameron van den Dungen.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1