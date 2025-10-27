VIDEO „Aș fi putut să-i omor” – Liam Lawson, șocat după ce doi comisari au traversat pista chiar în fața lui în Mexic

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un incident ciudat a avut loc pe durata Marelui Premiu de Formula 1 din Mexic. Liam Lawson a fost la un pas de a lovi doi comisari de cursă care traversau pista în momentul în care pilotul celor de la Racing Bulls ieșea de la boxe, transmite Gazzetta dello Sport.

Camera de bord de pe monopostul lui Lawson a surprins un moment care i-a șocat pe mulți dintre fanii Formulei 1: doi comisari de cursă trec dintr-o parte a alta a circuitului în timpul cursei din Mexic.

Cei doi traversează prin fața monoposului lui Liam Lawson, de-abia ieșit de la boxe.

„Glumești? I-ați văzut? Aș fi putut să-i omor!”, a transmis Lawson în timpul cursei din Mexic. Imaginile s-au viralizat.

Pilotul celor de la Racing Bulls revenise pe circuit după o oprire la boxe în turul trei: inginerii au remediat o problemă la aripa față.

Racing Bulls a raportat imediat incidentul, iar FIA a emis un comunicat în care a confirmat demararea unei investigații.

„În urma unui incident, conducerea cursei a fost informată cu privire la prezența resturilor în virajul 1.

În turul 3, comisarilor li s-a cerut să intre pe pistă pentru a le curăța după ce toate mașinile au trecut de virajul 1.

Imediat ce a devenit clar că Lawson s-a oprit la boxe, instrucțiunile trimise comisarilor au fost schimbate și un steag galben dublu a fost arborat în acea zonă. Continuăm să investigăm incidentul ulterior.

Ancheta este abia la început”, a transmis FIA.

Sursa citată vorbește despre faptul că o eroare de comunicare ar fi putut costa vieți.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson’s lap…….pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1