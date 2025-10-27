Finlanda blochează vânzarea a 11 proprietăţi imobiliare către cetăţeni străini din motive de securitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul finlandez a blocat vânzarea a 11 proprietăţi imobiliare către cetăţeni străini, considerând că aceste tranzacţii ar putea reprezenta o ameninţare la adresa securităţii naţionale, a informat luni Ministerul Apărării de la Helsinki, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministrul apărării finlandez, Antti Häkkänen, a refuzat emiterea autorizaţiilor de vânzare-cumpărare invocând Legea privind transferurile de bunuri imobiliare ce necesită autorizaţie specială. Legea permite blocarea tranzacţiilor imobiliare care ar putea pune în pericol securitatea naţională sau ar putea obstrucţiona apărarea ţării.

Cumpărătorii erau cetăţeni din Rusia, Israel, Kazahstan şi Kîrgîzstan şi intenţionau să achiziţioneze proprietăţile în scopuri comerciale, forestiere, rezidenţiale şi recreative, conform unui comunicat al Ministerului Apărării finlandez.

Cele 11 proprietăţi imobiliare sunt situate în localităţile Mikkeli, Parainen, Puumala, Taipalsaari, Savonlinna, Simo, Kouvola, Parikkala, Kolari şi Tornio din mai multe regiuni ale ţării.

„Sectorul imobiliar este unul din canalele de influenţă hibridă. De aceea ne opunem achiziţiilor imobiliare pe care le considerăm o ameninţare la adresa securităţii naţionale şi a aprovizionării şi care ar putea împiedica organizarea apărării naţionale”, a afirmat Antti Häkkänen într-un comunicat.

„Sistemul de autorizaţii pentru tranzacţiile imobiliare, împreună cu interdicţia totală pentru cetăţenii ruşi şi belaruşi care a intrat în vigoare în vară reprezintă un instrument eficient în acest scop”, a adăugat ministrul apărării finladez.

Legea privind transferurile de bunuri imobiliare care necesită autorizaţie specială se adresează în special potenţialilor cumpărători din ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană (UE) sau din Spaţiul Economic European (SEE).



Parlamentul finlandez a aprobat în luna aprilie un amendament legislativ ce interzice complet achiziţionarea de proprietăţi imobiliare de către cetăţeni ruşi şi belaruşi care nu locuiesc permanent în Finlanda sau în alte ţări ale UE.

Finlanda a încercat să limiteze, din motive de securitate, achiziţiile de proprietăţi de către cetăţeni ruşi după lansarea de către Moscova a războiului său de agresiune împotriva Ucrainei în februarie 2022.

În 2024, autorităţile finlandeze au blocat 17 tranzacţii imobiliare de acest tip, susţinând că ele ar putea pune în pericol securitatea naţională.