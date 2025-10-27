Blocul Naţional Sindical: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 / Îngheţarea acestuia ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi



Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene şi avertizează că România riscă procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Sindicaliştii susţin că acest lucru ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi, transmite News.ro.

Potrivit BNS, formula legală de calcul a salariului minim (Legea 283/2024 şi HG 35/2025) este una corectă, transparentă, agreată de toate părţile – Guvern, patronate şi sindicate – şi aliniată Directivei Europene 2022/2041 şi Convenţiei OIM nr. 131/1970, iar aplicarea ei ar duce la o creştere a salariului minim la 4.325 lei în 2026.

„În ciuda acestui cadru legal clar, liderii politici ai coaliţiei guvernamentale se pronunţă public împotriva majorării, în timp ce inflaţia rămâne ridicată (≈10% în 2025), puterea de cumpărare a salariaţilor cu venituri mici este tot mai redusă şi peste 1,8 milioane de angajaţi trăiesc deja la limita subzistenţei”, afirmă sindicaliştii BNS.

Aceştia mai susţin că îngheţarea salariului minim în 2026 ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi.

Sursa citată menţionează că în 2024 doar 46% din valoarea adăugată din economie a mers către salariaţi – cu 8 puncte procentuale sub media UE –, în timp ce firmele au transferat integral creşterile de taxe şi TVA în preţurile finale.

„Pentru prima dată după 1989, formula de calcul a salariului minim este una predictibilă şi transparentă, tocmai pentru a elimina manipularea politică a acestui instrument.

Refuzul de a o aplica ar demonstra doar dorinţa guvernanţilor de a menţine controlul politic asupra veniturilor celor mai vulnerabili”, mai afirmă liderii sindicali ai BNS.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că Roxana Mânzatu, comisar european, a atenţioant că este posibil ca România să intre „într-o zonă de infringement” dacă nu majorează salariul minim în 2026.

„Inclusiv azi dimineaţă am avut o discuţie cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare. Ştiu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit. Am cerut, şi prim-ministrul a fost de acord, i-am spus azi dimineaţă că mi-aş dori să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact şi care ar fi efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement. Şi lucrurile acestea vor fi prezentate de prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.