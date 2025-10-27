Consiliul Judeţean Galați construieşte un Centru Integrat de Îngrijiri Paliative / Valoarea proiectului se ridică la aproape 30 de milioane de lei

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a semnat luni contractul de finanţare pentru construirea unui Centru Integrat de Îngrijiri Paliative, un proiect derulat prin Programul Sănătate şi evaluat la o valoare totală de aproape 30 de milioane de lei, transmite Agerpres.

„Este un proiect de suflet, pentru că este vorba de un centru în care pacienţii afectaţi de boli grave sau incurabile, precum formele avansate de cancer, vor putea primi sprijinul medical şi uman de care au atâta nevoie”, a transmis Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Noua unitate din Galaţi va funcţiona într-o clădire modernă cu patru etaje, dotată cu peste 1.000 de echipamente medicale de ultimă generaţie.

Centrul va avea 50 de paturi dispuse în saloane cu două şi trei locuri, precum şi cabinete medicale, spaţii pentru kinetoterapie şi consiliere psihologică, săli de tratament şi zone de socializare, toate proiectate pentru a asigura confortul şi sprijinul necesar pacienţilor aflaţi în suferinţă.

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, nevoia de servicii de îngrijiri paliative în judeţ este foarte mare, în prezent, Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi dispunând doar de 10 paturi dedicate acestor servicii, insuficiente în raport cu cererea tot mai ridicată.

Finanţarea nerambursabilă, în valoare de 12,7 milioane de lei, a fost obţinută prin Programul Sănătate, iar 16,8 milioane de lei vor fi asigurate ca finanţare proprie de către CJ Galaţi.

Licitaţia pentru construcţia noului centru, derulată cu clauză suspensivă, se află în faza finală, astfel încât lucrările vor putea începe în prima parte a anului viitor.

„Este un pas important pentru a le oferi celor aflaţi în suferinţă nu doar tratament, ci şi demnitate, alinare şi speranţă”, a adăugat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.