Huiduielile care au surprins lumea F1: Norris, noul lider, fluierat de fanii mexicani

Lando Norris nu a avut rival pe durata cursei de Formula 1 din Mexic, una câștigată fără emoții de pilotul celor de la McLaren. La finalul Grand Prix-ului, noul lider din ierarhia piloților a fost surprins neplăcut de un cor de huiduieli al fanilor mexicani.

În timp ce sărbătorea victoria, Norris a fost huiduit de o parte a publicului mexican.

Mai mult decât atât, atunci când s-a adresat publicului, Lando a primit huiduieli și mai puternice.

Jurnalista Julianne Cerasoli a explicat pe platforma X cauza reacției ostile.

„Mulți m-au întrebat de ce Norris a fost huiduit. De fapt, a fost fluierat tot weekendul. Mulțimea a fost mai mult de partea lui Piastri și, mai ales, a lui Verstappen.”

Conform jurnalistei, o parte dintre fanii mexicani cred că Norris a primit un avantaj nedrept la Monza, unde i-ar fi „furat” lui Piastri trei puncte în urma unei decizii controversate a celor de la McLaren.

„Un jurnalist mexican i-a spus lui Norris că oamenii vor ca el să returneze cele trei puncte pe care, în opinia lor, le-a câștigat incorect în fața lui Piastri”, a scris Cerasoli.

Chestionat în cadrul conferinței de presă pe marginea acestui subiect sensibil, Lando a răspuns cu mult calm: „Oamenii pot face ce vor, sincer. Au dreptul să o facă. Desigur, eu prefer să fiu încurajat, dar așa e sportul uneori.”

Atunci când a aflat motivul supărării fanilor mexicani, Norris a adăugat: „Dacă vor să creadă asta, e dreptul lor. Ca echipă, am încercat mereu să facem lucrurile corect.

La fel și acum un an, la Budapesta, când a trebuit să-l las pe Oscar să câștige o cursă pe care o merita. Nu e nimic diferit acum.

Așa cum Oscar a meritat victoria anul trecut la Budapesta, eu am meritat să fiu în frunte la Monza. Simplu ca bună ziua.”

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1