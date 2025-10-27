Jaqueline Cristian, cel mai bun loc din carieră în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian se află în această săptămână pe cel mai bun loc ocupat în carieră în clasamentul WTA, sportiva în vârstă de 27 de ani găsindu-se pe 39. România are în TOP 100 alte două reprezentante: Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Cristian a acumulat 1324 de puncte, iar această zestre îi permite să se găsească pe locul 39 – cel mai bun din carieră.

Este urmată de Sorana Cîrstea: locul 45, cu 1243 de puncte, și de Gabriela Ruse: locul 100, cu 757 de puncte.

Jucătoare din România în ierarhia WTA

39 Jaqueline Cristian 1324 puncte (+3 locuri)

45 Sorana Cîrstea 1243

100 Gabriela Ruse 757 (-1)

121 Anca Todoni 646 (-2)

124 Irina Begu 634 (-1)

223 Miriam Bulgaru 327 (+9)

293 Gabriela Lee 228

306 Patricia Țig 216 (-4)

322 Elena Ruxandra Bertea 200 (-8)

329 Irina Bara 195 (-28)

393 Ilinca Amariei 144 (-10)

397 Georgia Crăciun 141 (-3)

441 Ana Bogdan 125 (-6) etc.

Jucătoare din România în ierarhia de dublu

57 Sorana Cîrstea 1514 puncte (-3)

70 Gabriela Ruse 1227

119 Jaqueline Cristian 667 (+1)

168 Irina Begu 495 (-1)

222 Irina Bara 369 (+1)

310 Patricia Țig 245 (-3)

329 Briana Szabo 230 (+3) etc.

Clasamentul WTA, primele zece poziții