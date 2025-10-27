G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi ucraineni, arestaţi în Polonia în cadrul unei operaţiuni de combatere a…

Sursa foto: pixabay.com

Doi ucraineni, arestaţi în Polonia în cadrul unei operaţiuni de combatere a spionajului / Sunt acuzați de colectare de informaţii despre trupele poloneze şi infrastructura critică a țării

Articole27 Oct • 202 vizualizări 0 comentarii

Autorităţile de la Varşovia au reţinut doi ucraineni sub acuzaţia de colectare de informaţii despre trupele poloneze şi infrastructura critică a Poloniei în beneficiul unor servicii secrete străine, în contextul în care guvernul polonez a adoptat măsuri dure împotriva presupusului spionaj al Rusiei şi Belarus, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cei doi ucraineni figurează printre cele opt persoane a căror reţinere de către Polonia şi România a fost anunţată săptămâna trecută, a declarat Tomasz Siemoniak, ministrul responsabil cu serviciile speciale.

Polonia afirmă că a fost vizată de incendii criminale şi atacuri cibernetice în cadrul „războiului hibrid” purtat de Rusia, menit să destabilizeze naţiunile care susţin Kievul în războiul din Ucraina. Moscova, care a invadat Ucraina în 2022, neagă aceste acuzaţii.

„Este o dovadă a faptului că asistăm la o intensificare a activităţilor de sabotaj şi a pregătirilor pentru cazuri de sabotaj”, a afirmat Siemoniak luni la Polskie radio.

Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a declarat că cei doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 32 şi respectiv de 34 de ani, au fost reţinuţi în oraşul Katowice, din sudul Poloniei, pe 14 octombrie.

ABW afirmă într-un comunicat că suspecţii ar fi colectat informaţii despre membrii forţelor armate poloneze şi despre infrastructura legată de eforturile de sprijinire a Ucrainei. Agenţia de securitate internă a Poloniei susţine că a intrat în posesia unor dovezi potrivit cărora suspecţii îndeplineau „comenzi pentru serviciile secrete străine, inclusiv spionarea potenţialului militar al Poloniei, instalarea de dispozitive pentru monitorizarea secretă a infrastructurii critice”.

Potrivit autorităţilor poloneze, suspecţii au acceptat bani pentru aceste servicii.

O instanţă a dispus ca cei doi suspecţi să fie plasaţi în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni, în aşteptarea procesului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Doi cetăţeni ungari, expulzaţi din Bosnia-Herţegovina pentru acuzaţii de spionaj

Articole24 Oct • 266 vizualizări
0 comentarii

Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie

Articole23 Oct • 136 vizualizări
0 comentarii

Budapesta consideră gravă ieșirea ministrului polonez de Externe / Sikorski speră că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol care aprovizionează Ungaria

Articole23 Oct • 861 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.