Budapesta consideră gravă ieșirea ministrului polonez de Externe / Sikorski speră că…

Sursa foto: Twitter / V4 Presidency

Budapesta consideră gravă ieșirea ministrului polonez de Externe / Sikorski speră că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol care aprovizionează Ungaria

Articole23 Oct • 568 vizualizări 1 comentariu

Directorul politic al premierului ungar, Balázs Orbán, a criticat aspru declaraţia ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care a scris într-o postare: „Sper că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol Prietenia, care aprovizionează Ungaria cu energie”, scrie hirado.hu, citat de Rador.

Potrivit lui Balázs Orbán, „aceasta este cea mai întunecată adâncime a psihozei de război.”

Viktor Orbán s-a alăturat postării în comentarii, numind atitudinea guvernului polonez ca fiind gravă.

„Este revoltător: ministrul polonez de externe speră că ucrainenii vor putea arunca în aer conducta de petrol Prietenia, care aprovizionează Ungaria cu energie”, a spus Balázs Orbán, care a adăugat: „Indiferent cât de mult încearcă Sikorski să blocheze relaţiile polono-ungare, aş dori să vă reamintesc că popoarele noastre au o prietenie istorică şi suntem ţări aliate”

Premierul Viktor Orbán a comentat şi el postarea, criticându-l, de asemenea, pe ministrul polonez de externe:

„Psihoza de război a cuprins mintea guvernului polonez. Vor să renunţe la prietenia milenară ungaro-poloneză. Susţin aruncarea în aer a conductei Prietenia ca parte a unei operaţiuni de sabotaj, aşa cum s-a întâmplat cu Nord Stream. Acest lucru ar provoca daune grave portofelelor familiilor ungare. Este o nebunie! Susţinem prietenia popoarelor noastre. Dumnezeu să protejeze Polonia!”, a scris premierul ungar.

  1. Este o prioritate! Dacă vrem ca Trump să impună tarife Indiei și Chinei UE nu trebuie să primească petrol rusesc, deci Ucraina TREBUIE să distrugă acea conductă, evident, din „greșeală”, sau poate ca rezultat al doborârii unei drone!

