Budapesta consideră gravă ieșirea ministrului polonez de Externe / Sikorski speră că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol care aprovizionează Ungaria

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul politic al premierului ungar, Balázs Orbán, a criticat aspru declaraţia ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care a scris într-o postare: „Sper că ucrainenii vor arunca în aer conducta de petrol Prietenia, care aprovizionează Ungaria cu energie”, scrie hirado.hu, citat de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit lui Balázs Orbán, „aceasta este cea mai întunecată adâncime a psihozei de război.”

Viktor Orbán s-a alăturat postării în comentarii, numind atitudinea guvernului polonez ca fiind gravă.

„Este revoltător: ministrul polonez de externe speră că ucrainenii vor putea arunca în aer conducta de petrol Prietenia, care aprovizionează Ungaria cu energie”, a spus Balázs Orbán, care a adăugat: „Indiferent cât de mult încearcă Sikorski să blocheze relaţiile polono-ungare, aş dori să vă reamintesc că popoarele noastre au o prietenie istorică şi suntem ţări aliate”

Premierul Viktor Orbán a comentat şi el postarea, criticându-l, de asemenea, pe ministrul polonez de externe:

„Psihoza de război a cuprins mintea guvernului polonez. Vor să renunţe la prietenia milenară ungaro-poloneză. Susţin aruncarea în aer a conductei Prietenia ca parte a unei operaţiuni de sabotaj, aşa cum s-a întâmplat cu Nord Stream. Acest lucru ar provoca daune grave portofelelor familiilor ungare. Este o nebunie! Susţinem prietenia popoarelor noastre. Dumnezeu să protejeze Polonia!”, a scris premierul ungar.