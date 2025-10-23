Negocieri între SUA și India: Reducerea importurilor de petrol rusesc pentru diminuarea taxele vamale / India e al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, după China

Statele Unite şi India sunt aproape de semnarea unui acord comercial major care ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane pentru exporturile indiene, în schimbul limitării achiziţiilor de petrol rusesc de către New Delhi, potrivit publicaţiei Mint, citată de CNBC, transmite News.ro.

Surse citate de presa indiană afirmă că Washingtonul ar putea reduce taxele vamale aplicate exporturilor indiene de la 50% la aproximativ 15–16%, ca parte a noului acord. În acelaşi timp, India ar putea creşte cota de import pentru porumb nemodificat genetic din SUA, menţinând o taxă de 15%, şi propune un mecanism prin care cele două ţări să poată renegocia periodic tarifele şi accesul pe pieţe.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că premierul indian Narendra Modi i-ar fi transmis într-o convorbire telefonică faptul că India va ”reduce semnificativ” achiziţiile de petrol rusesc.

”El nu va cumpăra mult petrol din Rusia. Vrea ca războiul să se încheie la fel de mult ca mine”, a spus Trump, adăugând că India s-ar putea confrunta cu ”tarife masive” dacă nu respectă angajamentul.

Totuşi, Ministerul indian de Externe a afirmat ulterior că nu are cunoştinţă despre o astfel de convorbire, reiterând că politica energetică a Indiei ”este ghidată exclusiv de protejarea intereselor consumatorului indian într-un context energetic volatil”.

Relaţiile comerciale dintre cele două ţări s-au deteriorat în ultimele luni, după ce Trump a impus în august o suprataxă de 25% asupra exporturilor indiene ca sancţiune pentru continuarea achiziţiilor de petrol rusesc, ridicând nivelul total al tarifelor la 50%.

India, care a devenit al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc după China, importând circa 1,6 milioane de barili pe zi în prima jumătate a anului, insistă că oprirea bruscă a importurilor ar necesita „un plan global” pentru stabilizarea pieţei energetice.

Acordul comercial, care urmează să fie anunţat probabil la summitul ASEAN de la sfârşitul lunii, ar putea readuce relaţiile bilaterale pe o traiectorie pozitivă. În anul fiscal încheiat în martie 2025, comerţul dintre SUA şi India a atins un nivel record de 132,2 miliarde de dolari, în creştere cu peste 10% faţă de anul precedent.