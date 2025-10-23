Româncă violată, bătută și sechestrată în Italia, timp de 30 de zile / Un bărbat de 60 de ani a fost arestat / Femeia a reușit să alerteze poliția după ce răpitorul și-a uitat telefonul în casă

„Angajez îngrijitoare”. O româncă de 44 de ani a răspuns la acest anunț, în Catania, în sudul Italiei. Odată ajunsă la casa unde exista un potențial loc de muncă, a fost sechestrată, bătută și violată. După 30 de zile a reușit să scape, după ce a reușit să trimită un mesaj unei prietene, scrie Curierul Italiei, care citează presa locală.

Coșmarul femeii a început după ce a răspuns unui anunț de angajare pentru o îngrijitoare. Anunțul publicat online a fost un pretext: însuși bărbatul de 60 de ani a recunoscut apoi acest lucru și este acuzat acum de răpire și violență sexuală.

Femeia, așa cum s-a convenit după ce a răspuns la anunț, a vizitat domiciliul bărbatului în vârstă de 60 de ani, situat în Palagonia (în provincia Catania), pentru a se întâlni cu presupusa femeie în vârstă care urma să fie îngrijită și pentru a conveni asupra condițiilor de angajare.

În timpul „interviului”, bărbatul în vârstă de 60 de ani, după ce i-a adresat o serie de complimente, i-ar fi propus direct să întrețină relații sexuale, mărturisind că nu era nimeni să îngrijească, totul a fost un pretext.

În acel moment, reconstruiește CataniaToday, femeia a încercat să fugă, dar el i-a luat-o înainte încuind ușa și furându-i telefonul mobil. Acesta a fost începutul a 30 de zile de captivitate, timp în care femeia – divorțată și mamă a unui băiat de 12 ani – ar fi fost bătută în mod repetat și abuzată sexual de către bărbatul de 60 de ani;.

Bărbatul, potrivit reconstituirii, ieșea rar singur din casă, doar pentru a merge să cumpere țigări, bere și mâncare, încuindu-se mereu după aceea.

Femeia în vârstă de 44 de ani a reușit să se salveze datorită unei distrageri din partea bărbatului, care și-a uitat telefonul în casă în timpul uneia dintre scurtele sale ieșiri. Ea a reușit să trimită un mesaj unei prietene, rugând-o să alerteze carabinierii.

La sosirea polițiștilor, bărbatul în vârstă de 60 de ani a încercat să susțină că cea din casă era partenera sa, însă femeia în vârstă de 44 de ani a fugit din casă cerând protecția forțelor de ordine și a cerut să fie salvată de „monstru”.

Femeia a fost apoi salvată și dusă la spital, unde s-a constatat că avea diverse răni. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost arestat și dus la închisoarea Caltagirone, unde va fi acum acuzat de violență sexuală și răpire.