Româncă violată, bătută și sechestrată în Italia, timp de 30 de zile / Un bărbat de 60 de ani a fost arestat / Femeia a reușit să alerteze poliția după ce răpitorul și-a uitat telefonul în casă
„Angajez îngrijitoare”. O româncă de 44 de ani a răspuns la acest anunț, în Catania, în sudul Italiei. Odată ajunsă la casa unde exista un potențial loc de muncă, a fost sechestrată, bătută și violată. După 30 de zile a reușit să scape, după ce a reușit să trimită un mesaj unei prietene, scrie Curierul Italiei, care citează presa locală.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Coșmarul femeii a început după ce a răspuns unui anunț de angajare pentru o îngrijitoare. Anunțul publicat online a fost un pretext: însuși bărbatul de 60 de ani a recunoscut apoi acest lucru și este acuzat acum de răpire și violență sexuală.
Femeia, așa cum s-a convenit după ce a răspuns la anunț, a vizitat domiciliul bărbatului în vârstă de 60 de ani, situat în Palagonia (în provincia Catania), pentru a se întâlni cu presupusa femeie în vârstă care urma să fie îngrijită și pentru a conveni asupra condițiilor de angajare.
În timpul „interviului”, bărbatul în vârstă de 60 de ani, după ce i-a adresat o serie de complimente, i-ar fi propus direct să întrețină relații sexuale, mărturisind că nu era nimeni să îngrijească, totul a fost un pretext.
În acel moment, reconstruiește CataniaToday, femeia a încercat să fugă, dar el i-a luat-o înainte încuind ușa și furându-i telefonul mobil. Acesta a fost începutul a 30 de zile de captivitate, timp în care femeia – divorțată și mamă a unui băiat de 12 ani – ar fi fost bătută în mod repetat și abuzată sexual de către bărbatul de 60 de ani;.
Bărbatul, potrivit reconstituirii, ieșea rar singur din casă, doar pentru a merge să cumpere țigări, bere și mâncare, încuindu-se mereu după aceea.
Femeia în vârstă de 44 de ani a reușit să se salveze datorită unei distrageri din partea bărbatului, care și-a uitat telefonul în casă în timpul uneia dintre scurtele sale ieșiri. Ea a reușit să trimită un mesaj unei prietene, rugând-o să alerteze carabinierii.
La sosirea polițiștilor, bărbatul în vârstă de 60 de ani a încercat să susțină că cea din casă era partenera sa, însă femeia în vârstă de 44 de ani a fugit din casă cerând protecția forțelor de ordine și a cerut să fie salvată de „monstru”.
Femeia a fost apoi salvată și dusă la spital, unde s-a constatat că avea diverse răni. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a fost arestat și dus la închisoarea Caltagirone, unde va fi acum acuzat de violență sexuală și răpire.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.