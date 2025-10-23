Președintele OTB, Renzo Rosso, anticipează o posibilă fragmentare și vânzare a imperiului Armani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Renzo Rosso, președintele grupului italian de modă OTB, estimează că afacerile Armani vor fi divizate și vândute către mai mulți cumpărători, din cauza unui model de business „complicat”, în care licențele contribuie semnificativ la profituri, a declarat acesta miercuri, conform Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit testamentului regretatului Giorgio Armani, publicat în septembrie, L’Oréal, EssilorLuxottica și gigantul francez LVMH sunt menționați drept posibili cumpărători ai grupului.

Atât L’Oréal, cât și EssilorLuxottica dețin contracte de licență pe termen lung cu Armani, primul în domeniul produselor de înfrumusețare, iar al doilea în cel al ochelarilor.

„Cred că (grupul Armani) va fi fragmentat”, a declarat Renzo Rosso în cadrul MF Fashion Summit de la Milano, într-un interviu înregistrat. El nu a comentat dacă OTB ar putea fi interesat de o eventuală achiziție. Grupul OTB deține deja branduri importante precum Diesel și Jil Sander.

Cu o zi înainte, Michele Norsa, fost CEO Salvatore Ferragamo, a afirmat la rândul său că se așteaptă ca grupul Armani să fie vândut unuia sau a doi ofertanți, considerând o listare la bursă mai puțin probabilă.