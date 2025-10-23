Țările UE au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include restricții privind deplasarea diplomaților ruși

Țările UE au aprobat oficial un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat Lars Løkke Rasmussen, ministrul de externe al Danemarcei, care deține președinția UE, potrivit BBC.

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni include interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia. Această interdicție va fi introdusă treptat: după șase luni, se va aplica contractelor pe termen scurt, iar începând cu 1 ianuarie 2027, contractelor pe termen lung.

Pachetul include, de asemenea, noi sancțiuni împotriva „flotei fantomă” a Rusiei, precum și restricții privind deplasarea diplomaților ruși în UE.

Potrivit Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, noile sancțiuni vizează băncile rusești, platformele de schimb de criptomonede și organizațiile din India și China.

Acest al 19-lea pachet de sancțiuni vine după ce administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, solicitând Moscovei să accepte un armistițiu imediat în războiul cu Ucraina.

Președintele Donald Trump a semnalat de săptămâni întregi că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar până miercuri nu a luat măsuri punitive majore. Anunțul a venit în momentul în care Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin, deoarece „nu simțea că vom ajunge la rezultatul dorit”, potrivit CNN.

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că era momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Totuși, președintele SUA a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va termina.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri că „este momentul să se oprească uciderile și să se instaureze un armistițiu imediat”.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a spus el.

Sancțiunile vizează Rosneft și Lukoil și aproape trei duzini de filiale ale acestora. Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a convenit miercuri asupra unui alt pachet de sancțiuni.

Impactul noilor sancțiuni americane va fi determinat în mare măsură de modul în care acestea vor fi implementate și de faptul dacă administrația va continua cu sancțiuni secundare, a declarat un expert pentru CNN.

„Până acum, au fost anunțate sancțiuni primare împotriva Rosneft și Lukoil, dar cheia va fi dacă există amenințarea unor sancțiuni secundare împotriva băncilor, rafinăriilor de petrol și comercianților din țări terțe care au relații comerciale cu Rosneft și Lukoil”, a declarat Eddie Fishman, cercetător senior la Atlantic Council.

În ianuarie, administrația Biden a anunțat sancțiuni împotriva altor companii petroliere ruse de top, dar a amânat sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil.

Trump a ezitat anterior să impună sancțiuni suplimentare Rusiei. Când a fost întrebat la summitul G7 din iunie de ce nu impune sancțiuni, Trump a răspuns: „Când sancționez o țară, SUA cheltuie o sumă enormă de bani”, adăugând: „Sancțiunile nu sunt ușoare. Nu este doar o stradă cu sens unic”.

Anunțul de miercuri a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un atac aerian la scară largă asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului.

Miercuri dimineață, Bessent a prezentat noile sancțiuni ca fiind „unele dintre cele mai mari”, menționând dezamăgirea lui Trump față de Putin și stadiul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, după summitul din Alaska de acum mai bine de două luni.

„Președintele Putin nu s-a prezentat la masa negocierilor într-o manieră onestă și directă, așa cum speram. Au avut loc discuții în Alaska; președintele Trump s-a retras când a realizat că lucrurile nu avansează”, a declarat Bessent pentru Fox Business. „Au existat discuții în culise, dar cred că președintele este dezamăgit de … stadiul în care se află aceste discuții.”

„Acestea sunt sancțiuni, nu tarife secundare”, a adăugat Bessent. „Acestea vor fi substanțiale și puternice, și îi îndemnăm pe aliații noștri europeni și din G7, precum și pe Canada și Australia, să ni se alăture.”