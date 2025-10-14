Criza combustibililor a afectat deja mai mult de jumătate din regiunile Rusiei / Rusia nu va putea reveni la producția anterioară atacurilor Ucrainei înainte de mijlocul anului 2026 (estimare AIE)

Întreruperile în aprovizionarea cu benzină, care au început în august în Extremul Orient rus, s-au extins la cel puțin 57 de regiuni ale Rusiei. Unele benzinării sunt nevoite să se închidă, prețurile benzinei cresc rapid, iar autoritățile au interzis exportul de produse petroliere până la sfârșitul anului. Criza se desfășoară pe fondul unui număr record de atacuri asupra instalațiilor energetice rusești de către drone ucrainene, arată o analiză BBC.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au redus capacitatea de rafinare a țițeiului cu aproximativ 500.000 de barili pe zi.

AIE consideră că Rusia nu va putea reveni la volumul anterior înainte de mijlocul anului 2026.

De la începutul lunii august, Ucraina a lansat cel puțin 28 de atacuri asupra rafinăriilor majore de petrol din Rusia, transmite Bloomberg. Reuters a relatat că unități reprezentând aproximativ 40% din capacitatea rafinăriei de petrol Kirishi (Kirishinefteorgsintez sau KINEF) din regiunea Leningrad au fost scoase din funcțiune.

Oleg (numele real a fost schimbat) se întorcea din vacanță în Crimeea anexată cu mașina sa – drumul până la Moscova este de peste 1.000 de kilometri.

Nu a reușit să-și umple rezervorul înainte de plecare, ca de obicei, deoarece erau cozi lungi la benzinăriile marelui lanț la care se aprovizionează de obicei, iar unele dintre celelalte erau complet fără benzină.

„Am alimentat cu 10 litri la prima benzinărie la care am ajuns fără cozi lungi și am condus până la Krasnodar”, spune Oleg, adăugând că numai acolo a reușit să alimenteze înainte de a ajunge la Moscova.

Penuria de combustibil în Rusia a început în august. De obicei, în această perioadă se înregistrează penurii sezoniere, dar anul acesta penuria a devenit mult mai gravă, nu în ultimul rând din cauza frecvenței crescute a atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor – fabrici care prelucrează țițeiul în benzină și alte produse petroliere.

Criza a început în Extremul Orient – în Transbaikal, Primorie și regiunea Sahalin, care sunt deservite de doar două rafinării majore. La benzinării s-au format cozi enorme, oamenii plângându-se de penuria anumitor tipuri de benzină și de faptul că aceasta era vândută în cantități mici sau numai cu cupoane.

Crimeea nu are rafinării importante de petrol, astfel încât întreruperile au afectat imediat peninsula anexată, iar până în octombrie, situația de acolo s-a înrăutățit și mai mult: mai întâi, autoritățile au limitat vânzările de benzină la 30 de litri pe persoană, apoi la 20 de litri – pentru toată lumea, cu excepția transportului public și a serviciilor de urgență. Aceasta reprezintă aproximativ o treime din rezervorul mediu al unei mașini, care de obicei are o capacitate de 50-70 de litri.

În prezent, potrivit estimărilor BBC, cel puțin 57 de regiuni au înregistrat întreruperi în aprovizionarea cu combustibil, deși pe termen scurt, în special la benzinăriile independente. Analiza BBC a inclus toate regiunile care au raportat probleme începând cu luna august, chiar dacă situația s-a stabilizat până în octombrie.

Potrivit Rosstat, de la începutul anului până la sfârșitul lunii septembrie, prețurile benzinei la benzinării au crescut cu peste 10%, în timp ce inflația oficială pentru aceeași perioadă a fost de aproximativ 4,5%.

Nu toate regiunile se confruntă cu o penurie totală: în capitală și în alte orașe mari, situația este stabilă, deși unii moscoviți chestionați de BBC au experimentat penurii de anumite mărci de benzină la anumite benzinării.

„Nu există penurie în Moscova, dar există în mod clar întreruperi în aprovizionare”, a concluzionat avocatul specializat în domeniul auto Alexander Shumsky într-o postare pe Telegram din 25 septembrie .

Moscova primește combustibil de la cinci rafinării, ceea ce o face unică în acest sens: majoritatea regiunilor sunt aprovizionate de una sau două, spune Sergei Vakulenko, cercetător principal la Centrul Carnegie Berlin pentru Studii Ruse și Eurasiatice (considerat „agent străin” de către autoritățile ruse).

Cu cât ne îndepărtăm mai mult de Moscova, cu atât problemele devin mai pronunțate.

„Oamenii au nevoie de combustibil înainte de îngheț”

În comunitățile îndepărtate, oamenii se plâng că lipsa benzinei face dificilă accesarea infrastructurii importante, cum ar fi spitalele de maternitate .

Natalia Smirnova, CEO al micuței companii Intech, a declarat pentru RBC TV că firma sa este „singurul furnizor care livrează benzină satelor greu accesibile din Republica Komi înainte de venirea înghețului”.

„Nu le putem furniza benzină în acest moment, deoarece nu există benzină”, a declarat ea pe 25 septembrie, adăugând că compania a fost nevoită să închidă toate benzinăriile sale.

„Am scris Serviciului Federal Antimonopol, am scris Ministerului Energiei. […] Situația, după cum ne spun ei, este… ei bine, așteptați. Dar noi avem oameni care au nevoie de benzină”, a spus Smirnova. „Oamenii au nevoie de benzină livrată astăzi pentru a putea supraviețui. Râul lor îngheață și avem înghețuri. Nimeni nu ne ascultă și nu putem face nimic.”

La sfârșitul lunii septembrie, Uniunea Rusă a Combustibililor (RTS) i-a scris viceprim-ministrului Alexander Novak despre închiderea forțată a benzinăriilor.

Uniunea Rusă a Combustibililor (RTS) a menționat că benzinăriile independente reprezintă 60% din numărul total de benzinării din țară și că continuarea crizei ar amenința proprietarii acestora cu încetarea activității.

În timp ce Moscova și Sankt Petersburg sunt deservite în principal de marile companii petroliere cu propriile lanțuri de aprovizionare, în multe regiuni o cotă de piață semnificativă aparține benzinăriilor independente care achiziționează combustibil la bursă sau în baza unor contracte, notează Serghei Vakulenko.

„Când încep perturbările, marile companii aprovizionează în primul rând propriile rețele și încearcă să mențină prețuri „acceptabile din punct de vedere social” pentru clienții lor”, a declarat el pentru BBC. „Ele nu mai sunt dispuse să vândă persoanelor din afara rețelei la astfel de prețuri.”

Prețurile la bursă sunt adesea mai mari și „este pur și simplu neprofitabil pentru lanțurile independente să cumpere en gros și să vândă cu amănuntul în pierdere”, adaugă Vakulenko.

Potrivit OMT-Consult , până la sfârșitul lunii septembrie, numărul benzinăriilor care vând benzină în Rusia a scăzut cu 2,6%.

„Ucraina investește în această campanie”

În timp ce în august problemele erau atribuite în mare parte factorilor sezonieri (recoltarea, vacanțele în care multe persoane conduc mașini și întreținerea programată la rafinăriile de petrol), autoritățile au început să vorbească despre întreținerea neprogramată la rafinăriile de petrol și logistica complexă.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești la un nivel record, potrivit unei analize realizate de BBC Russian Service și BBC Verify.

Au avut loc cel puțin 14 atacuri în august, opt în septembrie și patru în primele 10 zile ale lunii octombrie. Conform calculelor BBC, dronele ucrainene au lovit 21 din cele 38 de rafinării majore de petrol din Rusia începând cu ianuarie 2025, o creștere de 48% față de totalul din 2024.

Au existat, de asemenea, rapoarte privind atacuri asupra infrastructurii de pompare a petrolului, care nu au fost incluse în aceste calcule.

BBC a analizat rapoartele din mass-media specializată, inclusiv Reuters, Bloomberg și S&P Global Commodity Insights, și a concluzionat că cel puțin 10 rafinării, inclusiv cele orientate spre export, au fost închise parțial sau complet în august-septembrie 2025.

SBU nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta, dar Ucraina a recunoscut atacurile asupra rafinăriilor rusești, numindu-le ținte militare legitime: potrivit părții ucrainene, produsele petroliere fabricate acolo sunt utilizate pentru aprovizionarea forțelor armate și a echipamentelor.

„Cele mai eficiente sancțiuni – cele care acționează cel mai rapid – vizează rafinăriile de petrol rusești, terminalele și depozitele de petrol”, a declarat președintele Volodimir Zelenski la mijlocul lunii septembrie. „Acestea au limitat în mod semnificativ industria petrolieră rusă, ceea ce limitează în mod semnificativ războiul.”

Este dificil să se evalueze impactul real al acestei tactici, deoarece multe date sunt clasificate de autoritățile ruse. Potrivit lui Serghei Vakulenko, productivitatea rafinăriilor rusești a scăzut cu aproximativ 10% față de nivelul maxim atins în iulie și începutul lunii octombrie.

Industria petrolieră și gazeiferă rusă a fost mult timp ținta armatei ucrainene, dar creșterea bruscă a atacurilor din ultimele luni sugerează că această tactică a devenit esențială, a declarat pentru BBC Verify Justin Crump, fost ofițer al armatei britanice și șef al companiei de consultanță în domeniul riscurilor Sibylline.

„Este clar că Ucraina investește masiv în această campanie, care se bazează pe evaluări ale serviciilor de informații cu privire la ceea ce va afecta cel mai mult Rusia”, a spus Crump.

Rusia continuă, de asemenea, să atace instalațiile energetice ucrainene. Citând surse, mass-media ucraineană și occidentală transmite că, în urma bombardamentelor de la începutul lunii octombrie, Rusia a distrus între 35 și 60% din producția de gaz a Ucrainei.

„Ucraina încearcă să arate că și ea poate juca acest joc”, spune Serghei Vakulenko.

Ce urmează?

Autoritățile ruse recunosc problemele legate de aprovizionarea cu combustibil, dar le numesc „o penurie minoră” și îi îndeamnă pe ruși să „aibă răbdare”.

Criza este discutată activ de comentatorii pro-guvernamentali pe Telegram, dar telespectatorii au șanse mult mai mici să afle despre această problemă.

Mai mulți respondenți BBC din Moscova și Sankt Petersburg au recunoscut că nu au auzit despre penuria de combustibil la știri. Potrivit serviciului de monitorizare a mass-media Medialogiya, dintre canalele de televiziune federale, doar RBC a oferit o acoperire detaliată a crizei, cu mențiuni ocazionale pe NTV și Zvezda.

Între timp, în contextul penuriei, potrivit Reuters, Belarus și-a cvadruplat exporturile de benzină către Rusia pe calea ferată în septembrie. Mass-media a raportat, de asemenea, că guvernul ia în considerare eliminarea taxelor de import pentru produsele petroliere din mai multe țări asiatice, inclusiv China.

Între timp, guvernul a prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul anului, deși ponderea exporturilor în producția totală este mică – aproximativ 11%.

Dacă situația devine cu adevărat gravă, autoritățile ruse au mai multe opțiuni, de la introducerea restricțiilor de consum până la relaxarea standardelor de mediu pentru benzină, spune Serghei Vakulenko.

Dar, potrivit estimărilor sale, „la nivelul actual al pagubelor, fabricile vor fi restaurate în două-trei săptămâni”.

Prin urmare, evoluția ulterioară a crizei, în opinia sa, va depinde de Ucraina:

„Câte drone poate produce Ucraina? Ce dimensiune au roiurile [de drone], cât de des și în ce număr le poate trimite împotriva Rusiei? Va continua să-și concentreze puterea de foc asupra rafinăriilor sau va alege alte ținte?”, se întreabă el.