FT: SUA ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete Tomahawk

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite ar putea furniza Ucrainei între 20 și 50 de rachete de croazieră Tomahawk, a declarat Stacey Pettyjohn, directorul departamentului de apărare al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, pentru Financial Times, citat de BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În opinia sa, „acest lucru nu poate schimba fundamental dinamica războiului”.

Numărul exact de rachete Tomahawk pe care le dețin SUA nu este cunoscut. Fostul oficial al Pentagonului Mark Kansian, care lucrează acum la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, estimează că ar putea fi în jur de 4.150.

Washingtonul ar putea avea nevoie de rachete Tomahawk pentru atacuri asupra Venezuelei, notează Financial Times.

Vineri, 17 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Se preconizează că unul dintre subiectele discuției va fi transferul de rachete Tomahawk către Kiev.

Rachetă marină

BGM-109 Tomahawk este o rachetă navală, lansată din sistemul de lansare verticală Mk41, care este de obicei montat pe nave și submarine. Marina ucraineană nu dispune de navele necesare pentru a opera astfel de rachete.

Inițial, în anii 1970 au fost dezvoltate versiuni lansate din aer și de pe uscat, dar racheta Tomahawk lansată din aer a pierdut în fața concurenților, iar versiunea lansată de pe uscat a fost interzisă prin Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune (INF).

În anii 2000, singura modalitate de a lansa Tomahawk de la sol era prin sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, ale cărui rachete SM-3 sunt lansate de pe lansatoare Mk41 montate permanent la sol.

Posibilitatea ipotetică de a utiliza Aegis Ashore pentru a lansa rachete Tomahawk a fost unul dintre argumentele utilizate de partea rusă împotriva programului american de apărare antirachetă european.

Cu toate acestea, acesta este un efect secundar al unui sistem antirachetă care nu este proiectat pentru a ataca ținte terestre și, în orice caz, americanii nici măcar nu discută transferul Aegis Ashore către Ucraina.

În 2019, Tratatul INF a încetat să mai existe, iar Statele Unite au început să reînvie programul de lansare a rachetelor Tomahawk.

Noul sistem se numește Typhon și a intrat în serviciul armatei americane în 2023. În prezent, armata americană are cel puțin două baterii Typhon, dar este puțin probabil să aibă mai multe.

Prin urmare, atunci când discutăm despre posibilitatea transferului unor astfel de rachete către Ucraina, trebuie să luăm în considerare următorul aspect: vor preda americanii arme pe care abia au început să le producă?

Amenințare serioasă

În același timp, chiar și un eveniment atât de improbabil precum transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina este luat în serios în Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică jurnalistului Pavel Zarubin: „Problema rachetelor Tomahawk ne îngrijorează extrem de mult, iar președintele [rus] Vladimir Putin a vorbit deja despre acest lucru”.

La începutul lunii octombrie, Putin a calificat rachetele Tomahawk drept arme care „nu mai sunt complet moderne, dar încă puternice și amenințătoare”. „Desigur, acest lucru nu va schimba deloc echilibrul de putere pe câmpul de luptă”, a spus el.

Dacă considerăm linia frontului ca fiind câmpul de luptă, atunci rachetele de croazieră nu o pot afecta direct; ele sunt utilizate împotriva țintelor aflate în spatele liniei frontului.

Racheta Tomahawk poate lovi ținte la distanțe cuprinse între 1.600 și 2.500 de kilometri, distanța mai scurtă corespunzând celor mai avansate versiuni ale rachetei aflate în prezent în producție.

Această rachetă de croazieră zboară cu viteză subsonică, dar la altitudine joasă, urmând relieful terenului. Ea utilizează un sistem de potrivire a conturului terenului (TERCOM), care stochează o hartă cu altitudini marcate.

Comparând harta cu citirile radioaltimetrului, Tomahawk determină locația și își ajustează ruta către țintă, zburând la altitudine joasă (zeci de metri), unde este foarte dificil de interceptat. Chiar înainte de a ajunge la țintă, racheta face o întoarcere „în pantă” și se fixează pe aceasta cu capul de ghidare.

Acest tip de focos permite rachetelor să lovească ținte cu mare precizie.

Utilizarea rachetei Tomahawk de către o altă țară implică o cooperare strânsă cu Statele Unite.

În primul rând, utilizarea unor rachete atât de precise și de lungă distanță necesită informații precise din partea serviciilor de informații. Ucraina depinde deja în mare măsură de serviciile de informații americane, o dependență care a devenit evidentă în primăvara anului, când SUA a suspendat temporar transferul de date către forțele armate ucrainene.

Arsenalul american conține mii de rachete, dar războiul din Ucraina a demonstrat că un conflict cu o țară cu o armată mare necesită un număr mare de rachete.

Având în vedere temerile SUA cu privire la un posibil război cu China, este probabil că nu ar putea furniza Ucrainei o cantitate de rachete care ar putea schimba cursul războiului prin distrugerea țintelor militare.

Pe de altă parte, loviturile de precizie asupra instalațiilor de rafinare a petrolului au complicat deja situația economică din Rusia.

Prin urmare, chiar și zeci, nu sute, de rachete în Ucraina, combinate cu alte mijloace, ar juca un rol semnificativ într-un război. Rusia însăși a demonstrat această utilizare, folosind în mod activ diverse rachete de croazieră în combinație cu drone împotriva Ucrainei.