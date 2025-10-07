Trump spune că ar dori să cunoască planurile Kievului privind rachetele Tomahawk înainte de a le furniza Ucrainei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu dorește să agraveze războiul Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk țărilor europene care le-ar trimite ulterior Ucrainei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar aduce Moscova în raza de acțiune a arsenalului Ucrainei, dacă Kievul ar primi aceste arme.

Întrebat luni de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate. „Cred că vreau să aflu ce vor face cu ele. Aș pune câteva întrebări. Nu intenționez să escaladez conflictul.”

Potrivit agenției Reuters, Donald Trump a folosit expresia „sort of” (un fel de, într-un anumit sens) când a vorbit despre luarea deciziei privind livrarea de rachete Tomahawk.