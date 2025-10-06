G4Media.ro
Zelenski: În ultimele zile, Ucraina a folosit numai arme ucrainene în atacurile…

racheta de croaziera ucraineana flamingo in zbor
Sursa foto: Fire Point

Zelenski: În ultimele zile, Ucraina a folosit numai arme ucrainene în atacurile împotriva Rusiei

În ultimele zile, Ucraina a folosit numai arme ucrainene în atacurile sale împotriva Rusiei, iar acestea includ mai mult decât drone, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă cu prim-ministrul interimar al Olandei, Dick Schof, potrivit BBC.

„Și cred că, pe baza acestor lovituri, din fragmentele care se află pe rețelele de socializare, este posibil să se înțeleagă unde au fost utilizate drone și unde au fost utilizate alte arme”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean nu a dat detalii despre ce tip de arme a fost utilizat în atacuri, în afară de drone. Declarațiile sale au venit ca răspuns la o întrebare despre dacă Ucraina folosește deja noile rachete de croazieră Flamingo în atacurile împotriva Rusiei.

The Economist a scris anterior că rachetele Flamingo sunt deja utilizate de armata ucraineană. Publicația nu a specificat sursa informației.

Potrivit lui Zelenski, 40% din armele aflate în prezent pe linia frontului sunt produse în Ucraina sau cu participarea Ucrainei.

În vara acestui an, Ucraina a publicat fotografii și câteva specificații tehnice ale noii sale rachete de croazieră Flamingo. Potrivit părții ucrainene, racheta are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri și poate transporta o tonă de explozibili.

Dacă acest lucru este adevărat – și dacă aceste rachete sunt deja în producție de serie – atunci Flamingo ar putea reprezenta o provocare serioasă pentru industria militară rusă, nu numai în partea europeană a Federației Ruse, ci și în regiuni mai îndepărtate de Ucraina.


