Cursuri suspendate, miercuri, în toate unitățile de învățământ din județul Constanța, din cauza vremii severe

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară, date fiind avertizările meteorologilor COD GALBEN și COD ROȘU de precipitații abundente și intensificări ale vântului. La finalul ședinței, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a anunțat închiderea tuturor unităților de învățământ de pe teritoriul județului Constața miercuri, 8 octombrie, transmite Radio Constanța preluat Rador.

De asemenea, prefectul a declarat că sunt posibile fenomene similare cu cele din Bulgaria și a facut apel la constățeni să evite deplasările și să respecte recomandările autorităților.

„Având în vedere prognoza Administrației Naționale de Meteorologie prin cele două coduri, galben și roșu, emise pentru județul Constanța, astăzi la ora 12.00, am convocat Comitetul Județean al Situațiilor de Urgență. Începând de mâine seară, 7 octombrie, ora 21, până poimâine, 8 octombrie, ora 23, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub Cod Roșu de ploi abundente. Pentru asta, în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, au fost adoptate trei hotărâri.

Prima se referă la asigurarea permanenței la sediul UAT-urilor, la toate primările din județ va fi asigurat serviciul de permanență, și să fie pregătite cu utilaje și de orice intervenție, inclusiv pentru evacuarea populației din zonele inundabile.

Convocarea Comitetului Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției, din care fac parte Instituia Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis, Garda de Coastă, Comandamentul Flotei, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, Drumuri Județene Constanța, RAJA Constanța, Rețele Electrice Dobrogea, Distrigaz și CFR.

Cea de-a treia hotărâre este aprobarea suspendării cursurilor în ziua de miercuri la nivel județean, urmând ca hotărârea să fie transmisă Ministerului Educației și Cercetării pentru a fi aprobată.

Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă vor fi considerabile, undeva la 80-120 de litri. Fac un apel ferm către populație să evite orice deplasare neesențială. Vă rugăm să rămâneți în locuințe, să nu mergeți în centre comerciale, spații publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situația meteorologică pronozată este extrem de serioasă și există riscuri reale de inundații și alte pericole asociate fenomenelor extreme, similare celor care au afectat recent Bulgaria. Urmăriți cu atenție comunicările oficiale și respectați toate recomandările și indicațiile autorităților, transmise prin canale oficiale. Prioritatea absolută este siguranța constanțenilor!”, a transmis prefectul Adrian Picoiu.