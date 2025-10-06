Legea majoratului digital, adoptată de Senat / Copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UPDATE: Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi ”pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Copiii României au dreptul să fie protejaţi şi în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează – ci oferă părinţilor instrumentele legale de a-şi proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor. În plus, părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor şi de a cere eliminarea conţinutului dăunător. Actul normativ impune şi obligaţii clare pentru furnizorii de servicii digitale: implementarea filtrelor de vârstă, etichetarea conţinutului pe categorii, protejarea datelor minorilor şi interzicerea publicităţii personalizate adresate copiilor.

Legea merge la Camera Deputaţilor, cameră decizională.

Știrea inițială: Comisia de apărare a Senatului a acordat, luni, raport favorabil cu amendamente propunerii legislative privind majoratul online, potrivit căreia minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online şi creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil, transmite Agerpres.

„Noi stabilim vârsta majoratului online – 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, când îşi ia permisul de conducere, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele”, a explicat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Ea a precizat că pentru aplicarea legii majoratului online ANCOM va institui nişte norme.

„Avem un regulament european care vorbeşte despre conţinut, ce ajunge la copiii noştri care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm şi un termen de şase luni de zile ca ei să facă normele şi să facă circuitul care ar trebui”, a adăugat Pauliuc.

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.

Comisiile juridică, pentru comunicaţii şi de cultură au acordat, săptămâna trecută, raport de admitere acestui proiect de lege.

Legea majoratului online va intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, prim for legislativ sesizat cu acest proiect.