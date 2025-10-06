G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Au apărut primii schiori în zona Bâlea Lac / Șeful Salvamont…

Au apărut primii schiori la Bâlea Lac
Sursa foto: Turnul Sfatului

VIDEO Au apărut primii schiori în zona Bâlea Lac / Șeful Salvamont Sibiu: Trebuie să aibă un echipament special de salvare din avalanșă

Articole6 Oct 0 comentarii

Primii schiori au apărut deja pe versanții de la Bâlea Lac, după prima ninsoare mai serioasă din acest sezon de iarnă, scrie Turnul Sfatului.

Pasionații de sporturi de iarnă pot practica schiul off-piste în zona Bâlea Lac, riscurile sunt ridicate în acest sens. Șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, atrage atenția asupra condițiilor actuale de schi și precizează că echipamentul special de salvare este obligatoriu.

„În zona de Bâlea Lac nu sunt pârtii amenajate de schi, dar se poate schia off-piste, ceea ce înseamnă că schiorii trebuie să aibă un echipament special de salvare din avalanșă. Acesta include sondă, lopată și un DVA – dispozitiv care ajută la localizarea victimelor în caz de avalanșă”, a declarat Dan Popescu pentru Turnul Sfatului.

Potrivit lui Popescu, stratul de zăpadă este în prezent foarte redus, iar doar schiorii cu experiență cunosc zonele unde se găsește un strat ceva mai consistent. Totuși, Salvamont nu recomandă schiatul în masă în această perioadă în zona Bâlea, din cauza lipsei pârtiilor amenajate și a riscurilor asociate.

„Momentan este foarte puțină zăpadă, schiorii foarte experimentați știu pe unde sunt zone cu puțin mai multă zăpadă, dar nu recomandăm momentan să se schieze în masă în zona Bâlea, mai ales că pârtii și zone special amenajate nu sunt. Trebuie să ai o experiență foarte bună în domeniul schiabil”, a mai spus șeful Salvamont Sibiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Armata Israelului afirmă că a ucis un important membru al Hezbollah în timpul unui atac în sudul Libanului / Acesta rămăsese orb după “atacul pagerelor”

Articole6 Oct • 488 vizualizări
0 comentarii

O furtună de zăpadă a blocat aproape 1.000 de turiști pe versanții Muntelui Everest

Articole6 Oct • 401 vizualizări
0 comentarii

FOTO VIDEO Aproximativ 600 de manifestanți pro-Palestina mărșăluiesc în București, majoritatea tineri / Între scandări: ”Palestina liberă”, ”Stop acum masacrului din Gaza”, „Netanyahu, criminal, așteptat la tribunal”

Articole5 Oct • 1.128 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.