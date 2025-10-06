VIDEO Au apărut primii schiori în zona Bâlea Lac / Șeful Salvamont Sibiu: Trebuie să aibă un echipament special de salvare din avalanșă

Primii schiori au apărut deja pe versanții de la Bâlea Lac, după prima ninsoare mai serioasă din acest sezon de iarnă, scrie Turnul Sfatului.



Pasionații de sporturi de iarnă pot practica schiul off-piste în zona Bâlea Lac, riscurile sunt ridicate în acest sens. Șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, atrage atenția asupra condițiilor actuale de schi și precizează că echipamentul special de salvare este obligatoriu.

„În zona de Bâlea Lac nu sunt pârtii amenajate de schi, dar se poate schia off-piste, ceea ce înseamnă că schiorii trebuie să aibă un echipament special de salvare din avalanșă. Acesta include sondă, lopată și un DVA – dispozitiv care ajută la localizarea victimelor în caz de avalanșă”, a declarat Dan Popescu pentru Turnul Sfatului.

Potrivit lui Popescu, stratul de zăpadă este în prezent foarte redus, iar doar schiorii cu experiență cunosc zonele unde se găsește un strat ceva mai consistent. Totuși, Salvamont nu recomandă schiatul în masă în această perioadă în zona Bâlea, din cauza lipsei pârtiilor amenajate și a riscurilor asociate.

„Momentan este foarte puțină zăpadă, schiorii foarte experimentați știu pe unde sunt zone cu puțin mai multă zăpadă, dar nu recomandăm momentan să se schieze în masă în zona Bâlea, mai ales că pârtii și zone special amenajate nu sunt. Trebuie să ai o experiență foarte bună în domeniul schiabil”, a mai spus șeful Salvamont Sibiu.