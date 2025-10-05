FOTO VIDEO Aproximativ 600 de manifestanți pro-Palestina mărșăluiesc în București, majoritatea tineri / Între scandări: ”Palestina liberă”, ”Stop acum masacrului din Gaza”, „Netanyahu, criminal, așteptat la tribunal”

Aproximativ 600 de manifestanți pro-Palestina mărșăluiesc în București, sâmbătă seară, conform reporterului G4Media aflat în teren.

Circulația a fost blocată pentru scurt timp pe bulevardul Lascăr Catargiu pe sensul spre Piața Victoriei. Majoritatea protestatarilor sunt tineri.

După ce au traversat Piața Romană, manifestanții au mers pe banda întâi, spre Piața Victoriei, în timp ce mașinile circulau pe celelalte două benzi.

Între scandările manifestanților s-au numărat și: ”Palestina liberă”, ”Stop acum masacrului din Gaza”, „Netanyahu, criminal, așteptat la tribunal”, ”Israel nu uita, Palestina nu-i a ta”.

știre în curs de actualizare