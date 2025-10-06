VIDEO Armata Israelului afirmă că a ucis un important membru al Hezbollah în timpul unui atac în sudul Libanului / Acesta rămăsese orb după “atacul pagerelor”

Un important membru al Hezbollah din cadrul sistemului de apărare aeriană al grupării teroriste a fost ucis luni într-un atac cu drone în sudul Libanului, afirmă armata israeliană, citată de Times of Israel.

Hassan Atwi a fost ucis împreună cu soția sa într-un atac care a vizat mașina lor în Zebdine, la periferia orașului Nabatieh.

IDF afirmă că Atwi era o „sursă importantă de informații” în cadrul Hezbollah și conducea eforturile de reconstrucție a infrastructurii și de achiziționare a echipamentelor pentru sistemul de apărare aeriană. Armata afirmă că acesta menținea, de asemenea, contacte cu oficiali iranieni care furnizau sisteme de apărare aeriană grupării Hezbollah.

Potrivit mass-media libaneze, Atwi era orb din cauza așa-numitului atac cu pagerul al Israelului care a vizat membrii Hezbollah anul trecut.

IDF afirmă că activitățile lui Atwi „constituiau o încălcare a înțelegerilor dintre Israel și Liban”, iar uciderea lui a reprezentat o lovitură pentru eforturile Hezbollah de a se restabili.

🚨شهيـــ… دا العد. و|ن في زبدين: مصاب البيجر حسن عطوي وزوجته السيدة زينب رسلان التي كانت تقود السيارة pic.twitter.com/Sik6ib3ft3 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 6, 2025