USR cere conducerii Parlamentului să permită dezbaterea în plenul reunit a rapoartelor SRI din ultimii 4 ani

USR cere conducerii Parlamentului ca rapoartele de activitate ale Serviciului Român de Informații (SRI) pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 să fie puse pe ordinea de zi a plenului comun, spre dezbatere și aprobare. O solicitare scrisă a fost depusă, în acest sens, de liderii grupurilor parlamentare USR, Bogdan Rodeanu și Ștefan Pălărie, potrivit unui comunicat de presă remis luni.

„Trebuie să aflăm ce a făcut SRI în toți acești ani, în condițiile în care România s-a confruntat cu un război hibrid. O parte dintre răspunsuri se regăsesc în rapoartele de activitate ale SRI, rapoarte care, potrivit legii, ar fi trebuit să fie dezbătute și aprobate anual de către Parlament. Din anul 2021 nu s-a mai întâmplat acest lucru, rapoartele fiind blocate la nivel politic fără explicații – oare cine ar putea explica modul în care forul legislativ nu respectă… legea? USR cere ca legea să fie respectată și ca românilor să le fie oferite aceste informații”, declară deputatul USR Allen Coliban, membru al Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, citat în comunicat.

Legea privind organizarea și funcționarea SRI (nr. 14/1992) prevede că, anual sau când Parlamentul hotărăște, directorul SRI prezintă rapoarte privind îndeplinirea atribuțiilor legale ce revin Serviciului.

La rândul său, Comisia comună de control parlamentar are obligația, potrivit hotărârii Parlamentului 30/1993, să examineze rapoartele SRI și să întocmească propriile rapoarte, pe care să le înainteze Birourilor Permanente ale celor două Camere, spre dezbaterea și aprobarea în plen.

„În acest context, USR cere ca rapoartele pentru anii 2021, 2022, 2023 și 2024 să fie scoase de la sertar și să fie puse pe ordinea de zi a plenului reunit al celor două Camere”, se mai arată în comunicat.

Context: Ioan Cristian Chirteș (PNL), fostul președinte al Comisiei parlamentare de control SRI, a declarat săptămâna trecută pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul – au știut că ”mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”. El a explicat că aceste informații apar și în rapoartele Serviciului Român de Informații trimise în 2021, 2022 și 2023 la Parlament, dar pe care conducerea legislativului nu le-a pus pe ordinea de zi a plenului pentru a fost adoptate. Detalii aici.