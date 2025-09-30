Fostul șef al Comisiei SRI din Parlament, Ioan Chirteș, declarații pentru HotNews: Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI / Rapoartele SRI neaprobate de Parlament făceau legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia

Ioan Cristian Chirteș (PNL), fostul președinte al Comisiei parlamentare de control SRI, a declarat marți pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul – au știut că ”mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI”. El a explicat că aceste informații apar și în rapoartele Serviciului Român de Informații trimise în 2021, 2022 și 2023 la Parlament, dar pe care conducerea legislativului nu le-a pus pe ordinea de zi a plenului pentru a fost adoptate.

Pentru că aceste rapoarte de activitate SRI nu au fost adoptate prin vot de plenul reunit al Parlamentului, ele sunt în continuare secrete.

„Se făcea legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia. Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI. Vorbesc de decidenții politici la nivel de președinte, prim-ministru, miniștri. Ei primesc informări aproape zilnice, așa cum primesc și președinții Comisiei de control SRI”, a declarat Chirteș pentru HotNews.ro.

Întrebat de G4Media dacă aceste rapoarte încă secrete ale SRI îl menționau și pe Călin Georgescu și legăturile sale cu Rusia, Chirteș a spus: ”Nu îmi aduc aminte, dar oricum nu pot da nume din rapoarte. Dar vă pot spune că e vorba mai ales despre acele așa-zise asociații, ONG-uri așa-zis suveraniste. SRI, prin analizele făcute, făcea o similitudine între mesaje lor și cele din Ungaria, Slovacia, care erau documentate ca fiind susținute de Rusia. Modul de acțiune al Rusiei e foarte bine cunoscut la nivelul SRI, e similar cu cele din alte țări”.

El a declarat pentru G4Media că, în calitate de președinte al Comisiei de control, a trimis către conducerea Parlamentului rapoartele SRI pentru adoptare, dar a primit răspunsul ”o să analizez, dar nu este oportun”.

Întrebat de G4Media cine anume a refuzat să pună pe agendă rapoartele SRI, Chirteș a spus: ”m-a susținut liderul de grup Daniel Fenechiu, însă din Birourile Permanente reunite mi s-a spus că încă nu e oportun. Ordinea de zi e făcută de secretarii generali și președinții celor două camere”. În 2024, președinții Parlamentului au fost Ciprian Șerban (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL).

Legea prevede că SRI depune anual un raport de activitate în fața Parlamentului. Documentul este analizat, în prima fază, de Comisia de control asupra activității Serviciului. După ce este aprobat de Comisie, raportul ajunge pe masa Birourilor Permanente Reunite, ceea ce reprezintă conducerea Parlamentului. Pasul următor îl reprezintă adoptarea în plenul reunit, adică toți senatorii și deputații, potrivit HotNews.

Parchetul General l-a trimis în judecată în 16 septembrie pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procurorii susțin că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi discutat cu Horațiu Potra, în luna decembrie 2024, “un plan” conform căruia mercenarul, “împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 8 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență”.

Procurorul general Alex Florența a declarat ulterior în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu că România a fost încă din 2019 ținta unui război hibrid dus de Rusia.

El a spus că în acel an, o companie cu legături în Rusia a operat în România după modelul Cambridge Analytica și a făcut microtargetarea populației pe rețelele sociale pentru a vedea la ce narative e sensibilă populația României.