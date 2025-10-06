G4Media.ro
Regina.Maria.1
Sursa Foto: Editura Omnium

29 octombrie – Ziua Reginei Maria / Proiectul de lege votat în Senat va ajunge la Camera Deputaţilor

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria, transmite News.ro.

Propunerea legislativă are ca obiect instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria.

Potrivit Expunerii de motive, „valoarea simbolică a Reginei Maria este profundă: ea a devenit un reper de identitate, diplomaţie şi suveranitate, intruchipând idealurile unei regalităţi active si ataşate poporului „.

”Propunem ca această zi să fie marcată anual în data de 29 octombrie, ziua naşterii Reginei Maria, prin manifestări culturale, educaţionale şi comemorative. Instituţiile publice, unităţile de învăţământ, muzeele, bibliotecile şi mass-media pot avea un rol esenţial în promovarea valorilor şi a lecţiilor de viaţă pe care Regina Maria le-a lăsat moştenire, arată iniţiatorii.

Consiliul Economic şi Social, în avizul său, a menţionat faptul că reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea favorabilă a iniţiativei legislative in timp ce reprezentanţii părţii patronale, ai fundaţiilor şi asociaţiilor nonguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea nefavorabilă motivând, printre altele, că în condiţiile deficitului bugetar actual şi al restrângerilor financiare care afectează intregul sistem public, instituirea unor astfel de sărbători, care presupune costuri marl, reprezintă un demers nesustenabil ” şi „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale dispun, deja, de intregul cadru juridic necesar pentru organizarea de activităţi culturale de once tip, inclusiv aniversar, jâră necesitatea promovării unei legislaţii distincte de declarare a unei „zile „, „ luni ” sau ,,an” dedicat unui subject sau altuia „.

Proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional.

