Proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, după ce anterior trecuse și de Senat: Refuzul vânzătorului de a înlocui un produs neconform va fi sancţionat cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform intră în categoria contravenţiilor şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei, transmite Agerpres.

În expunerea de motive se arată că Ordonanţa de urgenţă nr.140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Potrivit iniţiatorilor, ordonanţa prevede următoarele: „consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice”, dar, din păcate, aceasta nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la aceste prevederi, respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în termenul stipulat de lege.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi, au explicat iniţiatorii proiectului.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.