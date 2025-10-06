Ilie Bolojan a numit un nou secretar de stat la Ministerul Justiției / Teodora Stoian este avocat și membru USR
Premierul a numit-o luni, 6 octombrie, pe Teodora Stoian în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.
Teodora Stoian este avocat în cadrul Baroului București, cu o experiență de 15 ani în proiecte mari de consultanță asistând corporații și investitori străini în România.
Este dublu licențiată în drept și științe politice, absolventă a facultăților din cadrul Universității din București.
A intrat în USR în anul 2018 și a fost pe lista de candidați a formațiunii politice pentru alegerile pentru Parlamentul European din 2024.
