Proiect USR: Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare

Minorii de peste 14 ani care au fost condamnaţi în dosare penale la măsuri educative neprivative de libertate vor beneficia de îmbunătăţirea procesului de reeducare şi, astfel, de creşterea şanselor să se reintegreze social, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputata USR Oana Murariu, transmite News.ro.

”Durata măsurilor educative neprivative de libertate pentru minorii de peste 14 care săvârşesc fapte penale este acum redusă şi, din acest motiv, şi eficienţa măsurii e limitată. Prin noul proiect propun extinderea atât a limitelor de durată minime, cât şi a celor maxime. În acest fel, consilierii de probaţiune vor avea suficient timp de interacţiune cu aceşti minori şi vor putea sprijini reintegrarea lor reală în comunitate. Prin îmbunătăţirea procesului, îi ajutăm pe aceşti minori, dar şi pe noi ca societate”, subliniază deputata Oana Murariu, potrivit unui comunicat oficial al USR.

Măsurile educative neprivative de libertate sunt: stagiul de formare civică, cu o durată maximă de 4 luni – ar urma să crească la 6 luni; supravegherea, cu o durată între 2 şi 6 luni – ar urma să devină între 4 luni şi 1 an; consemnarea la sfârşit de săptămână, cu o durată între 4 şi 12 săptămâni – ar urma să fie între 8 şi 24 săptămâni; asistarea zilnică, cu o durată între 3 şi 6 luni – ar urma să fie între 6 luni şi un an.

”Prin noul proiect de lege dăm o şansă reală acestor minori nu numai la reintegrare socială, ci şi la un viitor corect şi onest, la o viaţă normală. În acelaşi timp, creştem şi gradul de siguranţă publică, în beneficiul întregii societăţi”, declară Oana Murariu.

Proiectul de lege, co-iniţiat de Oana Ţoiu, ministru şi deputată USR, şi Ştefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a fost înregistrat în această săptămână la Parlament şi va intra în procedura de dezbatere şi adoptare legislativă.