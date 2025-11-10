Grindeanu îl contrazice pe Ciolacu: USR ar trebui să fie la guvernare. Suntem parteneri onești, fideli

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a contrazis luni pe fostul șef al partidului Marcel Ciolacu pe tema prezenței USR în coaliția de guvernare. După ce Ciolacu a spus vineri că ”din punctul meu de vedere, USR trebuie să plece din Coaliţie”, Grindeanu a spus luni la sediul partidului că ”USR ar trebui să fie la guvernare”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marcel Ciolacu e în plină campanie electorală pentru președinția Consiliului Județean Buzău, unde are un contracandidat de la AUR și altul din partea alianței USR-PNL.

”USR ar trebui să fie la guvernare. În acest moment suntem în coaliție, vă reamintesc că au votat aproape 5.000 de membri ai PSD. Asta nu înseamnă că nu poate să existe și alte decizii. Dar cât timp suntem în această coaliție suntem parteneri onești, fideli, mergem înainte”, a mai spus Sorin Grindeanu luni într-o conferință de presă la sediul partidului.

Ciolacu, care a demisionat de la șefia guvernului și a PSD după ce a pierdut alegerile prezidențiale, nu mai are funcții de conducere în partid.

El a produs, ca premier, cel mai mare deficit bugetar din UE.

După alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan, USR a intrat la guvernare într-o alianță cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.