Alimentele ultra-procesate ar putea contribui la creșterea incidenței cancerului colorectal în rândul tinerilor, avertizează oamenii de știință

Oamenii de știință au identificat un potențial factor al creșterii globale a cazurilor de cancer de colon și rect în rândul tinerilor: alimentele ultra-procesate, scrie Euronews.

Alimentele ultra-procesate – alimente gata de consum, cum ar fi gustările ambalate, pâinea produsă în serie, cerealele îndulcite pentru micul dejun, tăițeii instant și pizzele congelate – au reprezentat o parte din ce în ce mai mare din dieta noastră în ultimele decenii.

A existat o creștere paralelă a cancerului colorectal, considerat odată o boală a vârstei înaintate, diagnosticat înainte de vârsta de 50 de ani. Acești pacienți tind să fie diagnosticați într-un stadiu mai avansat și au șanse mai mici de supraviețuire, ceea ce i-a determinat pe cercetători să analizeze mai atent modul în care schimbările în dieta noastră pot afecta sănătatea.

Pentru cel mai recent studiu, cercetătorii au analizat dieta și rezultatele endoscopiei a peste 29.000 de femei din Statele Unite. Aceștia au avut acces la date medicale colectate pe o perioadă de peste două decenii, ceea ce le-a permis să urmărească evoluția stării de sănătate a acestor femei de-a lungul timpului.

Femeile care consumau cele mai multe alimente ultra-procesate aveau un risc cu 45% mai mare de a dezvolta adenoame – excrescențe sau polipi în colon și rect care pot duce la cancer – decât femeile care consumau cele mai puține alimente ultra-procesate.

Majoritatea polipilor sunt benigni, dar unii cresc și se transformă în cancer, de obicei în decursul a câțiva ani.

„Riscul crescut pare să fie destul de liniar, ceea ce înseamnă că, cu cât consumați mai multe alimente ultra-procesate, cu atât este mai mare probabilitatea apariției polipilor colonici”, a declarat într-un comunicat dr. Andrew Chan, unul dintre autorii studiului și gastroenterolog la Mass General Brigham Cancer Institute din SUA.

Consumul unei cantități mai mici de alimente ultra-procesate – care sunt de obicei bogate în zahăr, sare, grăsimi saturate și aditivi – ar putea contribui la „atenuarea incidenței crescânde a cancerului colorectal cu debut precoce”, a mai afirmat Chan.

De remarcat este faptul că nu a existat nicio legătură între consumul de alimente ultra-procesate și leziunile serate, un alt precursor al cancerului colorectal.

Concluziile generale s-au menținut chiar și atunci când cercetătorii au luat în considerare alți factori de risc pentru cancerul colorectal, inclusiv obezitatea și consumul redus de fibre.

Studiul, care a fost publicat în revista J AMA Oncology , nu dovedește că alimentele ultra-procesate provoacă cancer. Dar oferă câteva indicii despre modul în care dieta ar putea afecta riscurile pentru sănătate.

Cercetătorii continuă să exploreze și alți factori, care nu țin de alimentație, care ar putea explica creșterea incidenței cancerului colorectal cu debut precoce. De asemenea, ei doresc să afle dacă anumite alimente ultraprocesate ar putea fi mai nocive decât altele, având în vedere că această categorie include o mare varietate de alimente.

În cadrul studiului, cea mai mare parte a consumului de alimente ultra-procesate în rândul femeilor participante la studiu provenea din pâine și alimente pentru micul dejun ultra-procesate, sosuri, paste tartinabile, condimente și băuturi îndulcite cu zahăr sau îndulcite artificial, cum ar fi sucurile carbogazoase.

„Dieta nu este o explicație completă pentru această tendință – în clinica noastră vedem multe persoane cu cancer de colon cu debut precoce care au o dietă foarte sănătoasă”, a spus Chan.