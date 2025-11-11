Terapia cu unde de şoc accelerează vindecarea rănilor cronice la pacienţii cu diabet, potrivit unui nou studiu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Terapia cu unde de şoc accelerează vindecarea rănilor cronice la pacienţii cu diabet. Un nou tip de terapie neinvazivă, bazată pe ultrasunete cu intensitate mare, ar putea îmbunătăţi semnificativ vindecarea rănilor cronice la pacienţii cu diabet, care nu răspund la tratamentele standard, transmite News.ro.

Ulcerul piciorului diabetic este una dintre cele mai frecvente şi grave complicaţii ale diabetului, afectând milioane de persoane la nivel mondial. Se estimează că până la 40% dintre pacienţii cu răni care nu se vindecă pot ajunge la amputaţie.

O echipă de cercetători din Spania a analizat datele combinate din cinci studii clinice randomizate şi a constatat că pacienţii tra taţi cu aşa-numita terapie cu unde de şoc extracorporale (ESWT), denumită şi „terapia durerii”, au avut de aproape trei ori mai multe şanse de vindecare completă comparativ cu cei care au primit doar îngrijire standard.

Terapia implică transmiterea de unde de mare energie în zona afectată a corpului, printr-un dispozitiv portabil şi reprezin tă un tratament medical non-invaziv care utilizează unde de şoc – ultrasunete cu intensitate mare – pentru a remedia diferite afecţiuni musculo-scheletice şi pentru a accelera procesul de vindecare.

ESWT utilizează energie acustică pentru a stimula formarea de noi vase de sânge, a favoriza regenerarea ţesuturilor şi a reduce inflamaţia şi cicatrizarea. Procedura este efectuată în regim ambulatoriu şi nu necesită anestezie.

Analiza a inclus 672 de pacienţi, dintre care 336 au beneficiat suplimentar de terapia cu unde de şoc, timp de perioade cuprinse între 3 şi 20 de săptămâni. Toţi pacienţii au primit îngrijiri medicale standard pentru răni cronice, care au inclus curăţarea leziunilor şi aplicarea pansamentelor special concepute pentru favorizarea vindecării.

„Această terapie reprezintă un progres promiţător în gestionarea unei complicaţii diabetice care este adesea dificil de tratat şi are un impact major asupra calităţii vieţii pacienţilor”, au concluzionat autorii studiului, publicat în revista Medical Sciences.